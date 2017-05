Die Landesgartenschau 2018 sollte der Trumpf im Poker um die Reaktivierung der Aartalstrecke von Wiesbaden in Richtung Limburg werden. Jetzt hat die Politik der Idee eine Abfuhr erteilt. Die geplante Alternative steht selbst auf wackligen Beinen.

Vor mehr als 30 Jahren hat die Deutsche Bahn die Aartalstrecke von Wiesbaden über Bad Schwalbach in Richtung Limburg stillgelegt. Ebenso lange wird um eine Reaktivierung der Museumsbahn gerungen. Sie schien zuletzt zum Greifen nah, als Tourismusbetrieb zur Landesgartenschau 2018 in Bad Schwalbach. Doch der Rheingau-Taunus-Kreis hat die Weichen nun anders gestellt.

Bei einer Sitzung im Kreistag erteilten CDU und SPD der Museumsbahn eine Absage. Der Bürgermeister von Taunusstein Sandro Zehner (CDU) sprach am Dienstagabend von einem "klaren Signal für den modernen ÖPNV". Der Plan sieht nun vor: Citybahn statt Museumsbahn.

Kreistag fährt auf die Citybahn ab

Die Citybahn soll ab 2022 als Straßenbahn in Wiesbaden verkehren. Vor kurzem haben die Stadtverordneten grünes Licht für die Vorplanungen zu dem 165-Millionen-Euro-Projekt gegeben. Die Bahn soll später ans Mainzer Straßenbahnnetz angeschlossen werden. Und bald darauf an den Rheingau-Taunus-Kreis? Das streben CDU und SPD im Kreistag zumindest an. Sie sehen die darin auch einen Anreiz für junge Menschen, in den Kreis zu ziehen. "Da sind wir mit dem Busverkehr einfach schlechter ausgestattet, und ich glaube, dass die Citybahn diesen Malus korrigieren kann", sagte Zehner.

Doch die Finanzierbarkeit der Citybahn ist mit großen Fragezeichen versehen. Gutachter gehen davon aus, dass die Anbindung 70 Millionen Euro verschlingen würde. Dazu kämen jährliche Betriebskosten von fünf Millionen Euro.

Betrieb von Museumsbahn und Citybahn vom Tisch

Deutlich günstiger käme die Instandsetzung der Aartalstrecke für den touristischen Verkehr daher. Der Kreis müsste rund eine Million Euro dafür locker machen, plus etwa 50.000 Euro jährlich für die Instandhaltung. Einem Gutachten zufolge würden sich die Investitionen mit Blick auf die Landesgartenschau als "bedeutende regionalwirtschaftliche Maßnahme" lohnen, wie der Wiesbadener Kurier berichtete.

Umso frustrierter sind viele Ehrenamtliche, die sich seit Jahren für einen Erhalt der Bahn engagieren und die Trasse freischneiden. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende im Kreistag Ingrid Reichbauer spricht von einer vertanen Chance: Citybahn und Museumsbahn schließen sich ihrer Meinung nach nicht gegenseitig aus. "Unsere Sorge ist sehr groß, dass wir am Ende des Jahres vielleicht sogar dastehen und dass es weder eine Aartalbahn noch eine Citybahn gibt."

Museumsbetrieb light geplant

Einen Museumsbetrieb zur Landesgartenschau soll es übrigens dennoch geben – auf dem wenige Kilometer langen Teilstück von Bad Schwalbach ins untere Aartal Richtung Hohenstein. Klaus Wagner von der Aartalbahn Infraktstruktur GmbH hält das für ein Ablenkungsmanöver: Diese Mini-Lösung solle nur davon ablenken, "dass damit eine Museumsbahn kaputtgemacht werden soll".

Sendung: hr-iNFO, 24.5.2017, 7 Uhr