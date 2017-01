An Frankfurter Haltestellen werden am Montag Fahrgäste womöglich vergeblich auf den Bus warten

Pünktlich zum Schulbeginn ruft die Gewerkschaft Verdi für Montag zu unbefristeten Streiks bei privaten Busunternehmen auf. In vielen Städten drohen Ausfälle und Verspätungen.

Bis mindestens Dienstag sollen alle Firmen bestreikt werden, die ihre Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) bezahlen. In Städten wie Frankfurt und Darmstadt sind das alle Busse, in Gießen etwa 70 Prozent.

Landesweit ruft Verdi eigenen Angaben zufolge rund 80 Prozent aller privaten Busunternehmen zum Streik auf. Wie viele Busfahrer sich dann am Montag tatsächlich nicht hinters Steuer setzen, wird sich zeigen. Grundsätzlich betroffen sind Frankfurt und das Rhein-Main-Gebiet, Darmstadt, Marburg, Hanau, Fulda, Gießen, Maintal, Offenbach sowie der Main-Kinzig-Kreis.

Bereits Ende Dezember war es im Main-Taunus- und Hochtaunuskreis zu einem Buschaos gekommen, als Linienbusse tagelang nicht fuhren. Dort waren aber nicht Tarfistreits, sondern organisatorische Probleme die Ursache.

Verdi fordert höheren Stundenlohn

"Dass der Streik zum Schulbeginn startet, hat keinen strategischen Hintergrund, das ergibt sich aus dem Verhandlungsablauf", so die Lesart von Verdi-Streikleiter Jochen Koppel am Mittwoch gegenüber hessenschau.de. Man informiere extra frühzeitig, damit etwa Familien sich darauf einrichten könnten.

Weitere Informationen Folgende Mitgliedsbetriebe des Landesverbands Hessischer Omnisbusunternehmer (LHO) ruft Verdi zum Streik auf: ICB Frankfurt, Autobus Sippel, MainMobil Frankfurt, Alpina Transdev Rhein-Main GmbH, Marburger Verkehrsgesellschaft mbH, Mit.Bus, HEAG Mobibus, Hanauer Fahrergesellschaft mbH, ÜWAG Bus GmbH, VGF Region Fulda GmbH, Müller Reisen, Stadt-Land-Bus, Reisedienst Wissmüller, BVH, Stadtwerke Maintal, MainMobil Offenbach, Regionalverkehr Main-Kinzig, BRHviabus, Verkehrsgesellschaft Gersprenztal mbH, Omnibusbetrieb Winzenhöler. Ende der weiteren Informationen

Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Lohns bis auf 13,50 Euro die Stunde bei einer Laufzeit bis Juni 2018. Die Arbeitgeber wollen eine Laufzeit bis Ende 2018 und bieten insgesamt einen Anstieg des Lohns auf bis 12,65 Euro. Derzeit beträgt der Stundenlohn 12 Euro.

Auch die Pausenregelungen will Verdi verbessern und einen zusätzlichen Urlaubstag für alle Beschäftigten erreichen. "Wenn die die Arbeitgeber bis Dienstag ein diskutierbares Angebot vorlegen, gehen wir zurück an den Verhandlungstisch. Aber unter 13,50 Euro Stundenlohn ist da nichts zu machen", so Koppel. Dann gehe der Streik weiter.