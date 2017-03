Die K+S-Abraumhalde in Neuhof bei Fulda.

Wie gefährlich sind die Salzabwässer des K+S-Konzerns in Osthessen wirklich? Medien berichten über einen Streit von Umweltministerin Hinz mit ihrer eigenen Behörde. Die Grünen-Politikerin soll Warnungen ignoriert haben.

Umweltschützer und Kommunen protestieren schon lange wegen der Salzlaugen, die der Kasseler Düngemittel- und Salzhersteller K+S in Osthessen verklappt. Jetzt streiten sich das hessische Umweltministerium und das ihm unterstellte Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) über die Bewertung der Risiken, wie der Spiegel am Samstag berichtet. Demnach ignorierte die Ministerin "massive Einwände ihrer Fachbehörde" gegen eine befristete Erlaubnis zur Versenkung des Abwassers.

Das Umweltministerium wies die Vorwürfe zurück. Das Regierungspräsdium Kassel hatte dem Unternehmen im Dezember auf der Basis eines 3-D-Modells die Erlaubnis erteilt, übergangsweise noch bis Ende 2021 jährlich 1,5 Millionen Kubikmeter Salzabwasser aus dem Werk Werra in die Erde zu pumpen. Im aktuellen Streit geht es darum, was dieses Modell über die Folgen der Abwasserbeseitigung für Grund- und Trinkwasser wert ist.

Unplausibel und realitätsfremd?

Dem Bericht zufolge hatte das HLNUG das Modell des Ministeriums im Februar in einem 40-Seiten-Schreiben geradezu zerpflückt. Es enthalte eklatante Fehler und beschönige drohende Folgen durch "unplausible" und nicht "realitätsnahe" Annahmen. So seien Werte für die Durchlässigkeit geologischer Schichten angesetzt worden, die "um mehrere Zehnerpotenzen" von den Ergebnissen bei Bohrlochtests abwichen.

Das Blatt führt einen namentlich nicht genannten Experten mit dem Verdacht an, das Modell sei "passend gemacht worden". Nur so hätten die berechneten Auswirkungen auf Grundwasser und Heilbrunnen in der Region noch vertretbar erscheinen können.

Der Gießener Anzeiger zitiert aus dem gleichen HLNUG-Schreiben, die Auswirkungen der Versenkung könnten "auch weiterhin nicht hinreichend belastbar beurteilt werden". Das HLNUG erinnere auch an den schon 2014 festgestellten Anstieg von Salzkonzentrationen in zwei Trinkwasserbrunnen.

Das hessische Umweltministerium verteidigte am Samstag sein Vorgehen. Das Landesamt habe bereits 2011 mitgeteilt, keine eigene Kompetenz in der Bewertung des Prognose-Rechenmodells zu haben. Deshalb sei das Büro für Hydrogeologie und Umwelt in Gießen beauftragt worden. Aufgabe des Landesamtes sei es gewesen, mit kritischen Fragen zur Optimierung des Modells beizutragen. Weder Ministerium noch Ministerin hätten Einwände der Fachbehörde ignorieren können, da die Entscheidung über den K+S-Antrag zur Salzabwasserbeseitigung beim Regierungspräsidium gelegen habe.

Umweltschützer: Erlaubnis zurückziehen

Der stellvertretende BUND-Bundesvorsitzende Jörg Nitsch warf den hessischen Behörden am Samstag vor, sie hätten voreilig entschieden. Die Grundlage für ihre Erlaubnis sei nun erschüttert, die Ministerin müsse die Übergangserlaubnis umgehend zurückzuziehen. Im Februar hatten die Umweltschützer bereits Klage gegen die Genehmigung angekündigt.

Beim Abbau von Kali entstehen große Mengen salzhaltigen Abwassers, die K+S entsorgen muss. Ein Teil davon wird im Erdboden versenkt. Das Regierungspräsidium hatte im Dezember letztmalig die Erlaubnis für diesen Entsorgungsweg verlängert. Der Konzern drohte seinerzeit mit dem Verlust von Arbeitsplätzen, falls der Abwasserantrag nicht genehmigt werde. K+S hätte nach eigenen Angaben aber gerne 2 Millionen statt der schließlich genehmigten 1,5 Millionen Kubikmeter Salzabwasser jährlich versenkt.