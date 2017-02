DHL-Paketdienst in Frankfurt

DHL-Paketdienst in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Alles postfaktisch? Während sich Anwohner im Frankfurter Nordend über nicht zugestellte Sendungen ärgern, will der Paketdienst DHL von Problemen nichts wissen. Derweil türmen sich in einem Kiosk die Päckchen.

Matthias Grün ist genervt. Seit anderthalb Jahren wohnt der 29-Jährige nun am Matthias-Beltz-Platz im Frankfurter Nordend. Genauso lange liegt er mit dem Post-Paketdienst DHL im Clinch. "Ich habe es mittlerweile aufgegeben, mich zu beschweren", sagt Grün zu hessenschau.de. Bereits im vergangenen Sommer hatte die Frankfurter Rundschau über die Missstände bei der Paketauslieferung in dem dicht besiedelten Stadtteil berichtet . "Seitdem ist es noch schlechter geworden", meint der Betroffene.

Schlangestehen auf der Poststelle

Konkret geht es bei den Klagen der Anwohner um nicht beim Empfänger zugestellte Päckchen, fehlende Benachrichtigungen im Briefkasten oder lästige Umwege zu Poststellen. "Selbst wenn ich zu Hause bin, bekomme ich über die App eine Nachricht, dass ich nicht angetroffen werden konnte", erklärt Grün. Wohin es die Sendung verschlagen habe, sei wegen der nicht hinterlegten Hinweiszettel in der Regel nur in Eigenregie nachzuvollziehen. Meistens führe ihn der Weg zur Abholung in die zuständige, knapp zwei Kilometer entfernte Postfiliale.

"Das ist mit einem großen Umstand und Zeitaufwand verbunden", beschwert sich Grün. Neben dem obligatorischen Schlangestehen müssen sich die Abholer zunächst einen Werktag bis zur Bereitstellung der Lieferung gedulden und sind zudem an die Öffnungszeiten der Filiale gebunden. Für Grün, der als ICE-Lokführer der Deutschen Bahn im Schichtbetrieb tätig ist, alles andere als optimale Voraussetzungen. "Und das ist mir allein in den vergangenen Tagen drei Mal passiert", sagt der 29-Jährige, der von ähnlichen Erfahrungen seiner Nachbarn berichtet.

Kiosk als Sammelpunkt

Stefan Heß will von diesen Problemen nichts wissen. "Das kann nicht wahr sein", meint der Frankfurter DHL-Sprecher zu den Vorwürfen. Man gehe schließlich jeder Beschwerde nach. Außerdem liege es im Interesse des Ausfahrers, seine Lieferung zuzustellen. "Ein Paket, das er sofort loswird, ist mit der wenigsten Arbeit verbunden", verdeutlicht Heß. Nur wenn der Empfänger nicht anzutreffen und auch keine Ersatzzustellung möglich sei, gehe die Sendung zurück zur Poststelle.

Stichwort Ersatzzustellung: Eine beliebte Anlaufstelle für das Abladen nicht zugestellter Pakete scheint ein nahegelegener Kiosk auf der Friedberger Landstraße. "Hier werden Päckchen abgeliefert, ohne es vorher beim Empfänger versucht zu haben", beklagt Horst Groneberg. Auch der Bewohner eines Hinterhauses wartet seit Monaten vergeblich auf ordnungsgemäß gelieferte Pakete.

Da eine Kommunikation mit den Fahrern mangels Sprachkenntnissen schwierig sei, hätten die Betroffenen eine Unterschriftenliste an das Post-Unternehmen übergeben. "Davon habe ich keine Kenntnis", entgegnet DHL-Sprecher Heß. Gerüchte unter den Anwohnern, wonach die Post ihre Pakete künftig ausschließlich an solchen Sammelpunkten zur Abholung bereitstellen möchte, bezeichnete Heß gar als "absoluten Blödsinn".

Keine Vorwürfe an Fahrer

Alles postfaktisch beim Konzernriesen? Klar ist, dass es bei der Bewertung des DHL-Services zumindest alternativ zugeht. Ein mit Paketen überfüllter Kiosk lässt sich bei einer Vor-Ort-Kontrolle ebenso mühelos festhalten wie klagende Anwohner. An nörgelnden Kunden in sozialen Netzwerken fehlt es ohnehin nicht. "Aber ich brauche Ross und Reiter", sagt Unternehmenssprecher Heß zur Verfolgung von Verstößen. Bei bundesweit 100.000 Zustellern könne immer mal was sein.

Anwohnern wie Matthias Grün und Horst Groneberg geht es bei ihren Beschwerden allerdings weniger um die einzelnen Fahrer als vielmehr eine logistische Anpassung. "Den Job möchte keiner haben, die Arbeit ist nicht machbar", sagt Grün, "man sollte entsprechende Rahmenbedingungen schaffen". Einzig der Kiosk-Betreiber auf der Friedberger Landstraße hält sich mit Kritik zurück. Er nimmt die Pakete bereitwillig entgegen und hofft, dass mancher Abholer vielleicht noch eine Kleinigkeit bei ihm kauft. Bei einem Päckchen Kaugummis oder Zigaretten geht die Zustellung schließlich schnell.