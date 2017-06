Produkte von Alnatura wird man wohl auch weiterhin bei dm kaufen können. Die Unternehmen haben ihren Dauerstreit über die Rechte an der Bio-Marke beigelegt. Ein zweiter Streit schwelt allerdings weiter.

Der Streit um die Rechte an der Marke Alnatura mit der Drogeriekette dm ist nach Angaben von Alnatura einvernehmlich beendet worden. Wie das Unternehmen am Freitag im südhessischen Bickenbach (Darmstadt-Dieburg) mitteilte, hat dm im Streit um Alnatura-Markenrechte seine Klage zurückgezogen.

dm-Gründer Götz Werner hatte vor dem Frankfurter Oberlandesgericht bereits in zweiter Instanz die Markenrechte an Alnatura verlangt. Er hatte damit argumentiert, dass Alnatura nur durch dm erfolgreich geworden sei. Das Landgericht hatte die Klage gegen Alnatura-Gründer Götz Rehn in erster Instanz abgewiesen.

Drei Chefs einigen sich

Im Rahmen der Einigung hätten die Kläger ihre Klage nun zurückgezogen, teilte Alnatura mit. Man habe "in gegenseitiger Achtung und Anerkennung der jeweils für den anderen erbrachten Leistung in der gemeinsam verbrachten Zeit" den seit zwei Jahren dauernden Rechtsstreit um die Markenrechte beendet. Auch der frühere Chef der Supermarktkette Tegut, Wolfgang Gutberlet, verfolgt die Klage nach der Einigung nicht mehr.

Die drei Kaufleute hatten seit den 1980er-Jahren zusammengearbeitet und ihre Unternehmen durch die Ausrichtung auf Bioprodukte erfolgreich gemacht. dm und Alnatura sind auch familiär miteinander verbunden - die beiden Firmenchefs sind Schwager.

Vertriebsstreit noch nicht ausgefochten

Der Prozess in Frankfurt war nicht der erste zwischen Alnatura und dm: Vor dem Landgericht Darmstadt hatte dm Ende 2016 in einem anderen Prozess eine Niederlage einstecken müssen. dm hat demnach kein Mitspracherecht bei den Alnatura-Vertriebspartnern. Das letzte Wort ist hier allerdings noch nicht gesprochen, vor dem Frankfurter Oberlandesgericht wird auf eine Berufung gewartet.

Der Streit war entbrannt, nachdem dm begonnen hatte, eine eigene Biomarke anzubieten und Alnatura-Produkte aus dem Sortiment nahm. Alnatura fühlte sich daraufhin nicht mehr an den Kooperationsvertrag aus den 1980er-Jahren gebunden. dm will Alnatura jedoch untersagen, sich neue Vertriebspartner wie Edeka oder Müller zu suchen.