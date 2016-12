Seit Monaten rollt der Verkehr über die neue A3-Lahntalbrücke bei Limburg. Aber war da nicht noch was? Stimmt, die alte Brücke. Um die 25.000 Tonnen Beton aus der Welt zu schaffen, braucht man Sachverstand, Geduld - und am Ende ein bisschen Dynamit.

Abermillionen von Autos hat sie über das Lahntal bei Limburg geführt und den Insassen bei gutem Wetter einen atemberaubenden Blick auf den siebentürmigen Dom gegönnt. Längst übernimmt das direkt nebenan die um einiges belastbarere Nachfolgerin. Alt, überfordert, ausgemustert - auch für Autobahnbrücken mit besonderen Verdiensten gilt da: aus den Augen, aus dem Sinn.

Und in absehbarer Zeit: aus der Welt. Fast unbemerkt von der seit längerem auf der neuen Brücke vorbeirasenden Öffentlichkeit läuft die Demontage der 1964 fertiggestellten alten Lahntalbrücke. Ein spektakulärer Abgang mit einem großen Knall war ihr nicht vergönnt. Aber auch der Abriss hat es in sich.

Herausforderung in 60 Metern Höhe: Die Statik

Die neue Limburger Lahntalbrücke (links) und die alte, die schon Lücken hat. Bild © hessenschau.de

„Der Rückbau eines so großen Bauwerks erfordert eine ebenso individuelle Planung wie ein Neubau“, sagt Sonja Lecher, Sprecherin von Hessen Mobil. Dass die Brücke in 60 Metern Höhe immer weniger wird, macht sie eben nicht stabiler. „Ständig wechselnde statische Verhältnisse“ - sie sind laut Lecher eine der Hauptherausforderungen.

Mächtige Hydraulik-Hämmer und Abbruchzangen fressen sich schon seit Juni mühsam durch Beton und Stahl. Zunächst von Süden her auf dem Teil des Bauwerks, der in Richtung Köln führt, von Januar an auf dem anderen Überbau in umgekehrter Richtung. Dieser Abriss funktioniert - wie ein Neubau - mit Hilfe einer am Bauwerk angebrachten sogenannten Vorschubrüstung.

25.000 Tonnen Beton sind zu verwerten

Der Schutt fällt aufs Gerüst, das direkt unter dem Überbau montiert ist. Das Geröll bringen Lkw von dort zu einem eigens aufgestellten Brecher. Knapp 400 Meter lang ist die Brücke, 30 Meter breit. 25.000 Tonnen Beton sind da zu zerkleinern, 120 Tonnen täglich.

Erdarbeiten unter der alten Brücke. Bild © hessenschau.de

Was derzeit oben mühsam rausgehauen wird, wäre bei einer Sprengung in die Tiefe gesaust. Die Dynamit-Lösung, zu der die Nazi-Wehrmacht bei Kriegsende 1945 zur Zerstörung der ersten Limburger Autobahnbrücke griff, kam nicht in Frage. Denn die vor kurzem eröffnete neue Brücke steht unmittelbar daneben. Im Tal verläuft außer einer Landesstraße und Wegen auch noch eine Bahnstrecke - und der Fluss.

Komplett-Sprengung zu riskant

„Das ist als zu riskant und technisch nicht realisierbar eingeschätzt worden“, sagt Hessen-Mobil-Sprecherin Lecher zu einer Sprengung an diesem Ort. So sind in luftiger Höhe täglich rund zehn Meister des Abrisses am Werk. Brücken bauen können sie auch, aufs Abreißen großer Brücken ist ihr Unternehmen aber spezialisiert.

An Aufträgen mangelt es nicht, da nicht nur in Limburg der Beton aus den 60er Jahren unter der Last der Jahrzehnte und des zunehmenden Verkehrs bröckelt. Die Firma hat unter anderem bereits marode Bauwerke an der A45 zerlegt.

Wohnturm-Träume geplatzt

Im Falle Limburgs sah es einige Schlagzeilen lang fast so aus, als könnte das 14-Millionen-Euro-Geschäft mit dem Abbruch noch platzen. Als Basis für futuristisch anmutende Luxuswohnungen in Riesentürmen, von denen ein Investor träumte, hatte die alte A3-Brücke dann aber doch keine Zukunft.

Der Vorschlag, wenigstens einige ihrer Pfeiler ein Restdasein als Teile einer neuen Radfahrer- und Fußgängerbrücke fristen zu lassen, scheiterte auch. Im Spätherbst 2017 ist endgültig Schluss. Vorher wird das Bauwerk noch mal aufhorchen lassen: Um einigen der bis zu 50 Meter hohen Brückenpfeiler beizukommen, wird im Frühsommer dann doch ein Sprengmeister gebraucht.