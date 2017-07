Oft landen Streitfälle mit Banken vor dem Oberlandesgericht Frankfurt. Die Zahl hat stark zugenommen, da Kunden sich häufiger wehren. Aber auch die Justizreform in Polen war Thema der OLG-Jahresbilanz.

Ein sprunghafter Anstieg von Streitfällen mit Banken hat dem Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt deutlich mehr Arbeit beschert. Insgesamt nahm im vergangenen Jahr der Anteil in diesem Sektor um mehr als 40 Prozent auf 928 zu. Anders als im Bundestrend stieg damit bei dem Gericht auch die Zahl der gesamten Zivilverfahren um gut 200 auf nunmehr 4.936.

OLG-Präsident Roman Poseck sprach am Montag in Frankfurt auf der Jahrespressekonferenz von einer "großen Herausforderung". Fast jedes fünfte Zivilverfahren sei jetzt ein Bankenverfahren.

Anlegerfreundliche BGH-Urteile

Schwerpunkt sind dabei Widerrufsfälle bei Darlehen. Viele Darlehensnehmer versuchen sich mit Hilfe eines Widerrufs von höher verzinsten Darlehen früherer Jahre zu trennen, um die derzeit niedrigen Zinsen nutzen zu können.

Für das laufende Jahr zeichne sich ein ähnlich hoher Eingang bei den Banksachen ab, erläuterte Poseck. Ein Grund seien auch anlegerfreundlichere Urteile des Bundesgerichtshofs in den vergangenen Jahren.

Weitere Informationen OLG Frankfurt Das Oberlandesgericht Frankfurt ist das drittgrößte OLG in Deutschland. Es hat Außensenate in Darmstadt und Kassel. Das OLG beschäftigt sich vor allem in zweiter und dritter Instanz mit Zivil- und Strafverfahren. Im Staatsschutzsenat werden derzeit auch zwei Verfahren gegen islamistische Täter verhandelt. Zwei weitere Anklagen werden erwartet. Am OLG arbeiten 156 Richter - exakt die Hälfte davon Frauen. Das Gericht ist für ganz Hessen zuständig. Durchschnittlich dauert ein Verfahren am OLG 12,3 Monate. Ende der weiteren Informationen

Entwicklung in Polen bereitet Sorgen

Poseck äußerte sich außerdem besorgt über die umstrittene Justizreform in Polen. Dies sei ein massiver Eingriff in die richterliche Unabhängigkeit. Das OLG zeige sich solidarisch mit den Kollegen in Polen, die exzellente Arbeit leisteten.

Sollte die Justizreform durchgehen, werde dies auch die Zusammenarbeit des OLG mit polnischen Gerichten schwierig machen, sagte er. Polens Präsident Andrzej Duda hat am Montag gegen Teile der Reform der nationalkonservativen Regierung sein Veto eingelegt .