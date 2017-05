Mit Amazon hat der größte Frachtkunde überraschend den Abflug vom Kassel Airport gemacht. Flughafenchef Lars Ernst zeigt sich von der Art und Weise des Rückzugs enttäuscht, ist für das laufende Schicksalsjahr aber dennoch guter Dinge.

Am Montagmittag blieb alles ruhig am Kassel Airport in Calden. Auf die sonst übliche Boeing 737 des Versandhändlers Amazon mit Waren des Verteilzentrums in Bad Hersfeld wartete man vergeblich. Nach anderthalb Jahren hat das Unternehmen die Zusammenarbeit mit dem Flughafen kurzerhand gecancelt. Last Minute sozusagen.

"Die Entscheidung kam sehr überraschend", sagt Airport-Geschäftsführer Lars Ernst im Gespräch mit hessenschau.de. Am vergangenen Donnerstagnachmittag verkündete Amazon demnach seinen Rückzug. Am Freitag ging der letzte Flug. Eine Begründung lieferte der Konzern nicht und verwies bloß auf geänderte Logistik-Konzepte. "Das sind Geschäftsgebaren, die in diesem Bereich leider üblich sind", berichtet Ernst enttäuscht.

"Rückschritt, aber kein Rückschlag"

Neuer Geschäftsführer am Kassel Airport: Lars Ernst Bild © picture-alliance/dpa

Mit Amazon verliert der Flughafen den größeren seiner beiden Frachtkunden. Seit November 2015 wurde von Montag bis Freitag je ein Flieger in Calden abgefertigt. Mit vier Flügen pro Woche verbleibt nun das Logistikunternehmen GLS. "Das ist ein Rückschritt, aber kein herber Rückschlag", sagt Ernst und bemüht sich um gute Miene zum bösen Spiel.

Dabei hatte der erst seit gut sechs Wochen tätige neue Airport-Chef zuletzt bei der Bilanzpressekonferenz das wachsende Frachtgeschäft des weiterhin defizitären Flughafens noch explizit gerühmt. Das Amazon-Aus reißt ein neues Loch, das gestopft werden muss. Man führe Gespräche mit Interessenten, versichert Ernst. Auch eine Erweiterung der seit Januar bestehenden Zusammenarbeit mit GLS sei eine Option. Doch mit einer schnellen Lösung ist eher nicht zu rechnen.

Sundair mit größerer Maschine

Bei den Verantwortlichen richten sich alle Augen jetzt umso mehr auf den 1. Juli. Dann hebt die erste Passagiermaschine der deutschen Fluggesellschaft Sundair ab. 13 wöchentliche Flüge nach Spanien, Griechenland und Ägypten stehen in Kooperation mit dem Reiseveranstalter Schauinsland bis Ende Oktober auf dem Plan. Auch für den Winter wurden bereits einige Verbindungen ausgehandelt. Die Nachfrage sei enorm, versichert Ernst. Statt des ursprünglich geplanten Airbus A319 werde Sundair daher eine größere A320 mit 174 Sitzplätzen stationieren.

Weitere Informationen Kassel Airport Der Regionalflughafen in Calden im Kreis Kassel wurde im April 2013 eröffnet. Der Bau wurde komplett mit Steuergeld finanziert. Die Baukosten lagen bei 282 Millionen Euro, das Defizit in den vergangenen beiden Jahren bei jeweils sechs Millionen Euro. Die junge Geschichte des Regionalflughafens wurde zuletzt immer wieder durch Negativmeldungen geprägt, 2017 will die Landesregierung über seine Zukunft entscheiden. Der Flughafen gehört dem Land Hessen (68 Prozent), der Stadt und dem Kreis Kassel (je 13 Prozent) sowie der Gemeinde Calden (6 Prozent). Ende der weiteren Informationen

Am Airport sind die Vorbereitungen schon in vollem Gang. Neue Mitarbeiter müssten geholt und die Betriebsabläufe umgestellt werden. "Das ganze Team ist begeistert, die Vorfreude sehr, sehr groß", berichtet Ernst. Nach einem verwaisten Winterflugplan und aktuell lediglich zwei wöchentlichen Verbindungen der Aegean-Airlines zwischen den documenta-Standorten Kassel und Athen plant Calden die Expansion. "Wir werden mehr oder weniger 20 Stunden am Tag Flugbetrieb haben", erklärt Ernst.

Beratungen über Zukunft

Für den krisengeschüttelten Flughafen ist der Deal mit Sundair die letzte Bewährungschance. In der zweiten Jahreshälfte will die schwarz-grüne Landesregierung über die Zukunft des vor vier Jahren eröffneten Airports beraten. Ohne relevante Auslastung droht eine Rückstufung zum Verkehrslandeplatz.

Inwiefern das Amazon-Aus in die Bewertung mit einfließen wird, ließ Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) als Flughafen-Aufsichtsratschef noch offen. "Nach vielen guten Nachrichten für den Kassel Airport ist das nun eine weniger gute", sagt er am Montag auf Nachfrage. Insgesamt zeige der Trend aber klar nach oben. Auch Flughafen-Boss Ernst blickt trotz des ersten Dämpfers seiner jungen Amtszeit weiter "sehr positiv in die Zukunft".

Sendung: hr1, 15.05.2017, 17.15 Uhr