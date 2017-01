Endlich Bewegung nach neun Tagen Streik: Die hessischen Busbetreiber bieten den Fahrern einen Euro mehr Stundenlohn. Zwar wird am Mittwoch weiter gestreikt, aber auch über ein mögliches Streik-Ende beraten.

Der Streik von Busfahrern in Hessen geht auch am Mittwoch weiter. Es wäre dann der zehnte Tag des Ausstands in Folge, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstagnachmittag mitteilte. Doch es scheint Bewegung in den Konflikt zu kommen.

Volker Tuchan, Geschäftsführer des Landesverbands Hessischer Omnibusunternehmer (LHO), bestätigte hr-iNFO am Dienstagabend ein neues Angebot der Busbetreiber. Man biete unter anderem an, den Stundenlohn bis 2019 stufenweise von bisher 12 auf 13 Euro zu steigern. Die Gießener Allgemeine hatte zuerst darüber berichtet. Bisher lag das Angebot bei einem Stundenlohn von 12,65 Euro.

Mittwoch Entscheidung über mögliches Streik-Ende

Auch Verdi-Sprecherin Ute Fritzel bestätigte hessenschau.de das neue Angebot der Busunternehmer. Gestreikt werde am Mittwoch dennoch: "Das können wir nicht mehr abwenden." Am Mittwoch will die Gewerkschaft beraten, ob sie den Streik beendet und die Verhandlungen wieder aufnimmt. Sie fordert einen Stundenlohn von 13,50 Euro, außerdem mehr Urlaub und bessere Pausenregelungen. Der Streik dauert schon seit Montag vergangener Woche an.

In einem Interview mit der Gießener Allgemeinen hatte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan zuvor noch erklärt, das Forderungspaket von Verdi sei nicht zu finanzieren. Es sei außerdem "nicht zu verstehen", dass Verdi alle Details verlange, bevor die Verhandlungen weitergehen. "So etwas löst man in Verhandlungen", hatte Tuchan gesagt.

Solidarität von Politik und Studenten

Auch nach tagelangen Streiks gab es am Dienstag Unterstützung für die Arbeitsniederlegungen. "Die Beschäftigen der 20 privaten Busgesellschaften in Hessen und Frankfurt, die sich derzeit im Streik befinden, stellen berechtigte Forderungen", sagte der Frankfurter SPD-Landtagsabgeordnete Turgut Yüksel. "Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer sollte ihnen entgegenkommen."

Auch die Studentenvertretung AStA an der Goethe-Universität Frankfurt am Main stellte sich den Streikenden an die Seite. Es seien zwar 46.000 Studenten von dem Ausstand betroffen. Die Arbeitgeber müssten aber auf die Forderungen der Busfahrer eingehen und den Streik beenden.

Ähnlich hatte sich der AStA Marburg am Montag geäußert - verantwortlich für den Ausfall sei "nicht das Fahrpersonal, sondern die Tarifpolitik der Verkehrsunternehmen, die es erst nötig macht, dass die Busfahrer und Busfahrerinnen mit Hilfe eines Streiks ihren berechtigten Forderungen Nachdruck verleihen", erklärte der Studierendenausschuss auf Facebook . In Marburg sind insbesondere die Studenten der naturwissenschaftlichen Fächer betroffen, deren Fakultäten außerhalb der Stadt auf den Lahnbergen liegen.

Wut in sozialen Netzwerken

Unter den betroffenen Fahrgästen reagieren viele mit Unverständnis auf den andauernden Streik und die festgefahrene Situation - beispielsweise auf der Facebook-Seite von Verdi Hessen . Von Erpressung ist unter anderem die Rede und davon, dass der Streik vor allem Geringverdiener treffe, die kein eigenes Auto haben.

Der Stadtschülerrat Gießen rief dazu auf , verbal abzurüsten und "ohne Vorbedingungen" zu verhandeln, notfalls auch mit Hilfe eines Schlichters. "Weil MiniCars oder Taxen für viele zu teuer sind, dürfen sich wohl viele Eltern neben Job und Familie noch mehr als Chauffeure fühlen." Kein Verständnis haben die Schüler dafür, dass die Stadtwerke den Eltern bereits gezahlte Beiträge nicht zumindest teilweise erstatten wollen.

Zum Streik aufgerufen sind auch am Mittwoch Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. Schwerpunkte der Streiks sollen wieder Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda sein. Verdi fordert unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro. Der Streik hatte am Montag vergangener Woche begonnen.