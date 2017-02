Schon heute fehlen in Hessen Klempner, Altenpfleger, Erzieher und Busfahrer. Ein Report von Land und Arbeitsagentur zeigt, wo besonders viele Fachkräfte fehlen - und warum das Land auf Zuwanderer hoffen muss.

"Bereits heute gibt es Engpässe bei wichtigen Berufsgruppen", sagte der Leiter der Bundesarbeitsagentur in Hessen, Frank Martin, am Montag. So fehlen im Land Maschinenbauer, Chemie-Fachkräfte sowie Bus- und Lkw-Fahrer.

Sucht ein Arbeitgeber einen neuen Klempner, kann er die freie Stelle in der Regel erst nach 133 Tagen besetzen, bei Altenpflegern sind es 155 Tage, bei Zug- und Flugbegleitern sowie Kaufleuten sogar 209 Tage. Durchschnittlich dauert es 96 Tage, bis eine freie Stelle in Hessen besetzt werden kann. Schon heute sind in Hessen rund 47.000 Stellen unbesetzt, fast 50 Prozent mehr als noch vor drei Jahren.

Zehntausende Arbeitskräfte fehlen bald

Der Mangel an Fachkräften verschärft sich in den nächsten Jahren vor allem in Mittel- und Nordhessen. So sollen in Nordhessen bereits in drei Jahren gut 3.000 Arbeitskräfte fehlen, in 13 Jahren rund 50.000. Der von Martin und Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) vorgelegte "Hessenreport " nennt für Mittelhessen langfristig 13.500 fehlende Arbeitskräfte.

Anders sieht die Lage in Südhessen und im Rhein-Main-Gebiet aus: Hier ziehen viele Menschen hin, darum steigt hier die Zahl jener, die Arbeit suchen. Die Politik steht nun vor der Aufgabe, auch die anderen Regionen attraktiv zu halten. Al-Wazir setzt dabei auf bessere Internet-Verbindungen, auf eine gute Anbindung mit Bus und Bahn und Bildungsangebote.

Flüchtlinge und Zuwanderer sollen helfen

Daneben sollen mehr Menschen für den Arbeitsmarkt gewonnen werden. Arbeitsagentur-Leiter Martin nannte Frauen, Ältere und Behinderte, die heute öfter nicht oder nur Teilzeit arbeiteten. Auch die Integration von Langzeitarbeitslosen sei Chance und Herausforderung zugleich.

Im "Hessenreport" heißt es auch: Hessen werde auf Zuwanderung aus Nicht-EU-Ländern angewiesen sein, um genügend Fachkräfte zu finden. Nord- und Mittelhessen sollten als Ziel für diese Menschen attraktiv gemacht werden.

"Neben Zuwanderungen aus anderen EU-Staaten und Drittstaaten können auch Flüchtlinge einen wichtigen Beitrag leisten", erklären Land und Arbeitsagentur in dem Bericht. Da die Flüchtlinge zumeist noch jung seien, gebe es große Chancen für Schul- und Ausbildung. Der "Hessenreport" ist eine Prognose über die Entwicklung der hessischen Wirtschaft und des Arbeitsmarktes bis zum Jahr 2030.