Der Aufschwung auf dem hessischen Arbeitsmarkt geht weiter: Auch im Juni sind wieder weniger Jobsuchende gezählt worden als im Vormonat. Viele Stellen bleiben unbesetzt.

"Wir haben einen anhaltend positiven, stabilen Trend, der auch ungebrochen ist", sagte Frank Martin, Hessen-Chef der Agentur für Arbeit, am Freitag bei der Verkündung der neuesten Arbeitsmarktzahlen. Die Erfolgsformel laute: "Mehr Beschäftigte, weniger Arbeitslose und viele freie Stellen."

Im Juni waren demnach 163.414 Menschen in Hessen ohne Job. Das waren noch einmal rund 1.000 weniger als im vergangenen Rekordmonat Mai, als die Arbeitslosenquote erstmals seit 1991 unter die Fünf-Prozent-Marke gesunken war. Auch im Juni lag diese Kennzahl wieder bei 4,9 Prozent.

Positive Aussichten

Insgesamt habe das erste Halbjahr 2017 mit 2,5 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten einen Rekordwert gebracht, erläuterte Agenturchef Martin. Zurzeit gebe es 52.000 freie Stellen. Auch für das zweite Halbjahr geht Martin zunächst von einer positiven Entwicklung aus.

Auf dem Ausbildungsmarkt gebe es derzeit weniger unversorgte Bewerber als vor einem Jahr, dagegen habe die Zahl der unbesetzten Ausbildungsstellen in den Unternehmen zugenommen. "Wir rechnen mit mehr Beschäftigung und weniger Arbeitslosen als noch 2016 prognostiziert", sagte Martin. Am niedrigsten ist die Quote im Kreis Fulda (2,7 Prozent). Offenbach hat trotz Aufschwung mit 9,4 Prozent Arbeitslosigkeit weiter die höchste Rate.