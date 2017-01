In Hessen waren im Januar mehr Menschen arbeitslos als zuvor. Die Agentur für Arbeit hat trotzdem mehr als einen Grund zur Zuversicht.

Im Januar ist die Arbeitslosigkeit in Hessen spürbar gestiegen. Die Arbeitslosenquote kletterte gegenüber Dezember von 5,0 auf 5,4 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Zurzeit sind rund 179.000 Menschen im Bundesland als arbeitssuchend gemeldet.

Agentur-Regionalchef Frank Martin nannte den Anstieg typisch für den Wintermonat Januar. Gerade in Außenberufen werden dann weniger Arbeitskräfte gebraucht. Allerdings sei die Arbeitslosigkeit weniger stark gestiegen als erwartet und auch weniger als vor einem Jahr.

Insgesamt sei der Arbeitsmarkt nach wie vor stabil. Viele Unternehmen suchten Arbeitskräfte und stellten auch neu ein. Der Agentur sind derzeit 50.000 unbesetzte Stellen in Hessen bekannt. Außerdem legte die Zahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigungsverhältnisse zu. Für das laufende Jahr zeigt sich Martin daher zuversichtlich, dass die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vorjahr weiter sinkt.