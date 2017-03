Der Abbau des stillgelegten Atommeilers Biblis ist genehmigt. Damit kann Betreiber RWE mit dem Rückbau beginnen. Dieser sollen streng überwacht werden - und viele Jahre dauern.

"Die Atomenergie in Hessen gehört ab heute der Vergangenheit an": Mit diesen Worten erklärte Umweltministerin Priska Hinz (Grüne) am Donnerstag, dass der Abbau der Reaktoren Biblis A und B genehmigt wurde. Mit dem Rückbau könne ab sofort begonnen werden, sagte sie: "Der Ausstieg aus der Atomkraft ist damit unumkehrbar."

Die Genehmigungen für den Betreiber RWE umfassen laut Ministerium das Recht zum Abbau von Anlagenteilen und zur Behandlung, Lagerung und Abgabe radioaktiver Reststoffe. Block A ist bereits frei von Brennelementen. Die letzten waren im November 2016 in das Zwischenlager auf dem Kraftwerksgelände transportiert worden.

Rückbau dauert mindestens 15 Jahre

Der Rückbau des Kraftwerks soll mindestens 15 Jahre dauern und erfolgt unter strengen Schutzmaßnahmen. "Für Mensch und Umwelt sind keinerlei Beeinträchtigungen zu erwarten", betonte Hinz. Die Emissionen würden regelmäßig gemessen. Die Bevölkerung der Region könne sich darauf verlassen.

Der Kraftwerksbetreiber RWE nannte die Genehmigung einen wichtigen Meilenstein für die Stilllegung. "Wir sind gut vorbereitet, um mit dem sicheren Abbau beginnen zu können", sagte Kraftwerksleiter Horst Kemmeter. "Wir haben das Ziel vor Augen, in rund 15 Jahren die vorhandenen Gebäude aus dem Atomgesetz zu entlassen." Die Genehmigungen werden in Kürze öffentlich ausgelegt.

Block A ist frei von abgebrannten Brennstäben

Biblis gehört zu den deutschen Atomkraftwerken, die nach der Katastrophe im japanischen Fukushima 2011 umgehend vom Netz genommen und später nicht mehr hochgefahren wurden. Kurz darauf wurde der endgültige Atomausstieg beschlossen. Dieser sieht vor, dass alle noch verbliebenen Atomkraftwerke in Deutschland bis 2022 stillgelegt werden.

Sendung: hr-iNFO, 30.3.2017, 17 Uhr