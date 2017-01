Am Dienstag herrschte noch Gedränge vor den Darmstädter Straßenbahnen - am Mittwoch werden auch diese nicht fahren.

Der Streik der Busfahrer in Hessen wird am Mittwoch ausgeweitet. In Darmstadt wollen neben den Busfahrern auch die Straßenbahnfahrer die Arbeit niederlegen - aus Solidarität.

Auch am Mittwoch wollen die Beschäftigten von 20 privaten Busgesellschaften streiken. Für die Fahrgäste wird der Ausstand in bestimmten Regionen Hessens dann noch unangenehmer: Mancherorts streiken von Mitte der Woche an auch Kollegen mit, die nicht von dem Tarifkonflikt betroffen sind, wie die Gewerkschaft Verdi am Dienstag berichtete. Sie beteiligen sich aus Solidarität.

Besonders hart trifft es Darmstadt: Hier treten nach Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo die Straßenbahnfahrer in einen Solidaritätsstreik . Damit steht am Mittwoch in Darmstadt ein Großteil des öffentlichen Personennahverkehrs still. Auch die HEAG-Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße verkehren auf unbestimmte Zeit weiterhin nicht. Das Unternehmen informiert über auf www.heagmobilo.de über alternative Verkehrsangebote.

Solidaritätsstreiks auch in Gießen und Hanau

Solidaritätsstreiks gibt es nach Angaben von Verdi-Bereichsleiter Ronald Laubrock auch in Hanau und Gießen.

Nicht alle Busfahrer im Land waren in dem von Verdi seit Montag ausgerufenen Streik eingebunden: Einige werden nach einem anderen Tarifvertrag bezahlt, andere Busbetriebe standen nicht auf der Liste der 20 bestreikten Unternehmen. Betroffen sind neben Darmstadt unter anderem Frankfurt, Marburg, Gießen und Fulda. Über Details können sich Fahrgäste unter www.rmv.de informieren.

Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge in Frankfurt sollen auch am Mittwoch planmäßig verkehren.

In Gießen ist um 10 Uhr eine Kundgebung für die Beschäftigten der Standorte Gießen, Marburg und Gelnhausen geplant. Obwohl es keine landesweite Demo sei, rechnet Laubrock mit großer Beteiligung: "Wir wurden bisher immer positiv überrascht."

Darum geht es in dem Streik

Die Gewerkschaft Verdi verhandelt mit dem privaten Busverkehrsverband über einen neuen Entgelttarifvertrag und den Manteltarifvertrag. Nach sieben Runden haben die Arbeitnehmervertreter die Verhandlungen für gescheitert erklärt und die Busfahrer zum Streik aufgerufen.

Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Lohns auf 13,50 Euro die Stunde. Derzeit beträgt der Stundenlohn 12 Euro. Bei den Pausen soll es weniger Abzüge geben, etwa beim Wenden oder Stehen. Verdi fordert auch einen zusätzlichen Urlaubstag.

Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) hält die Forderungen der Gewerkschaft für "Wunschdenken": Das Paket würde in Summe Mehrkosten von 25 Prozent bedeuten.