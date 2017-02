Pausenlos durch die Nacht: Ab Ende nächsten Jahres soll Frankfurt nicht mehr still stehen.

Nach der Ankündigung des RMV, künftig nachts S-Bahnen einzusetzen, ist die Stadt Frankfurt nun nachgezogen: Ab Ende kommenden Jahres sollen auch U- und Straßenbahnen rund um die Uhr fahren – zumindest auf ausgewählten Strecken.

Pausenlos durch die Nacht: Ab Ende 2018 sollen die U- und Straßenbahnen in Frankfurt im 24-Stunden-Betrieb verkehren, wie Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) am Mittwoch ankündigte. "In einer urbanen Metropole erwarten die Bürger einfach ein entsprechendes Angebot", meinte der Rathauschef und verwies bei der Nachfrage auf das seit Jahren erfolgreich praktizierte Nachtbusnetz.

Geplant sei demnach auf stark nachgefragten Strecken in der Nacht einen durchgehenden Halbstundentakt anzubieten. Im Gespräch sind die Straßenbahnlinien 11, 12 und 16 sowie die U-Bahn-Linien 2, 4, 5 und 7. Für den Nachtverkehr seien weder zusätzliche Strecken noch zusätzliche Fahrzeuge nötig. Bereits überschaubare Fahrgastzuwächse würden den Mehrverkehr finanzieren, hieß es.

Auch S-Bahnen im Nachtmodus

Zuvor hatte bereits der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) angekündigt, einen nächtlichen Betrieb der S-Bahnen an Wochenenden im gesamten Tarifgebiet einzuführen. "Nachtschwärmer-Konzept" nennt der RMV das neue Angebot, das ab Ende dieses Jahres sukzessive kommen soll.

Die Umsetzung ist in drei Phasen geplant. Zuerst müssten noch die Modernisierungsarbeiten an dem elektronischen Stellwerk im S-Bahntunnel beendet werden. Fest steht: Ab Dezember 2017 sollen am Wochenende "einige S-Bahnlinien" und einzelne Regionalbahnstrecken bis zum Frankfurter Hauptbahnhof auch nachts fahren, erklärte ein RMV-Sprecher hessenschau.de.

Ab August durchgängiger Nachtverkehr

Fahrten durch den S-Bahntunnel bleiben davon zunächst noch ausgeschlossen, der S-Bahntunnel bleibt bis August 2018 voraussichtlich zwischen 1:30 Uhr und 4:30 Uhr gesperrt. Bisher fährt nachts nur die Flughafenlinie S8.

Ab August 2018 sollen laut RMV dann alle S-Bahn-Linien am Wochenende nachts fahren, ab Dezember 2018 sollen auch die Regionalbahnen dazu kommen. Ob ab dem nächsten Sommer auch werktags S-Bahnen nachts fahren werden, sei noch nicht klar. "Das machen wir von der Nachfrage abhängig, möglicherweise tut sich da was", sagte der RMV-Sprecher.