Aus DVB-T wird DVB-T2 - was ändert sich in Hessen?

Wer sein Fernsehsignal via Antenne empfängt, sollte bis Ende März aufrüsten: Die Umstellung auf DVB-T2 bringt bessere Bildqualität. Benötigt werden neue Geräte.

Wenn Haushalte mit Antennenfernsehen nicht rechtzeitig vorsorgen, droht ihr Fernseher ab dem 29. März schwarz zu bleiben. Dann wird in vielen Regionen Deutschlands und Hessens das digitale Antennenfernsehen DVB-T abgeschaltet und durch DVB-T2 ersetzt. Fragen und Antworten zum Ende von DVB-T.

Wen betrifft die Umstellung?

Betroffen sind alle Zuschauer, die Fernsehen über den digitalen Antennenstandard DVB-T empfangen und in Gebieten leben, in denen der Empfang auf DVB-T2 umgestellt wird. Das sind rund 3,4 Millionen Haushalte deutschlandweit. Auch Nutzer, die DVB-T mobil empfangen, zum Beispiel über USB-Sticks für Laptops, müssen sich auf die Umstellung einrichten. Wer Fernsehen über Kabel, Satellit oder IPTV empfängt, ist nicht betroffen.

Wann erfolgt die Umstellung, welche Regionen sind betroffen?

Bereits seit dem vergangenen Jahr konnten im Rhein-Main-Gebiet und 17 weiteren deutschen Ballungsräumen TV-Programme zusätzlich zur DVB-T-Ausstrahlung in DVB-T2 empfangen werden. In der Nacht zum 29. März wird DVB-T dort ab- und DVB-T2 in den Regelbetrieb geschaltet. Das betrifft in Hessen das Rhein-Main-Gebiet, Süd- und Mittelhessen. Im November folgen die Regionen Nord- und Osthessen.

Zuschauer, die nicht wissen, ob sie betroffen sind, können einen Schnelltest per Videotext machen: Sie müssen lediglich die Tafel 199 im ARD-Text aufrufen. Dort erfährt der Verbraucher, ob er etwas tun muss oder nicht.

Welche Regionen wann betroffen sind, ist auch auf www.dvbt2-hd.de oder unter www.hr-online.de aufgelistet.

Warum wird DVB-T abgeschaltet?

Viele der bisherigen DVB-T-Frequenzen werden gebraucht, um mobiles Breitband-Internet in den ländlichen Raum zu bringen. DVB-T2 sendet mit einem effizienteren Signal als DVB-T. So können trotz weniger Frequenzen mehr Programme verbreitet werden. Außerdem kommt mit DVB-T2 eine höhere Auflösung: Die Bilder werden künftig in HD-Qualität ausgestrahlt, wie es etwa beim Satellitenempfang schon seit Jahren üblich ist.

Welche Programme kann ich mit DVB-T2 empfangen?

Nach der Umstellung können grundsätzlich rund 40 Programme empfangen werden, darunter die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren jeweiligen dritten Programmen sowie Privatsender.

Muss ich mir für die Umstellung neue Geräte zulegen?

Einige neuere Fernsehermodelle haben bereits einen integrierten DVB-T2-Empfänger. Wer kein solches Gerät hat, muss sich eine Set-Top-Box zulegen. Diese Receiver sind ab etwa 40 Euro im Handel erhältlich. Eine neue Antenne ist nicht nötig. Beim Kauf sollte unbedingt darauf geachtet werden, dass die Geräte mit dem grünen DVB-T2-HD-Logo gekennzeichnet sind. Nur Geräte mit diesem Label sind für den Empfang von DVB-T2 in Deutschland geeignet.

Eine Auflistung der Geräteoptionen zum Wechsel auf DVB-T2 steht unter: www.dvb-t2hd.de/geraete

Kommen darüber hinaus Kosten auf mich zu?

Alle über DVB-T2 HD empfangbaren Programme der öffentlich-rechtlichen Sender stehen kostenfrei und unverschlüsselt zur Verfügung. Das Gros der HD-Programme privater Sender ist ausschließlich im Programmpaket von freenet.tv gegen eine Jahresgebühr von 69 Euro empfangbar. In Hessen wird dieses Paket im Rhein-Main-Gebiet und Teilen von Südhessen sowie von November 2017 an auch in Kassel verfügbar sein.