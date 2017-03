Rund 380 Mitarbeiter des Kosmetikherstellers Wella bangen um ihre Jobs. Der neue Besitzer will das Werk in Hünfeld im kommenden Jahr schließen. Die Pläne sorgen beim Bürgermeister für Unverständnis und Sorge.

Im osthessischen Hünfeld stehen 380 Arbeitsplätze vor dem Aus. Das Werk des Kosmetikherstellers Wella nahe Fulda soll Ende 2018 die Produktion einstellen. Über diese Pläne informierte der US-amerikanische Kosmetikkonzern Coty die Belegschaft auf einer Betriebsversammlung. Coty hatte Wella erst 2015 vom Konsumgüter-Giganten Procter & Gamble übernommen.

Ein Coty-Sprecher sagte am Mittwoch zu hessenschau.de, dass es sich bei der angedachten Schließung des Werks zum jetzigen Standpunkt noch um einen Vorschlag der Unternehmensleitung handle. In einem Konsultationsverfahren mit dem Wella-Betriebsrat würden nun "alle Optionen durchgespielt", um eine faire Lösung für die Mitarbeiter zu finden.

Kein Verständnis für die Entscheidung

In Hünfeld rechnet man nicht mit einem positiven Ausgang des Verfahrens. Wie auch Betriebsrat und Mitarbeiter sei er von der Nachricht kalt erwischt worden, sagte Bürgermeister Stefan Schwenk (CDU) am Mittwoch einen Tag nach der Betriebsversammlung. "Das steckt noch tief in den Knochen." Mit Wella drohe nicht nur ein verlässlicher Gewerbesteuerzahler wegzufallen, die Werksschließung sei vor allem für viele Familien eine existenzielle Frage.

"Ich bin ein Stück weit erstaunt, weil sich Wella mit seinen top ausgebildeten Mitarbeitern unter Procter & Gamble auf dem Weltmarkt immer wieder durchgesetzt hat", sagte Schwenk. Was der neue Besitzer zu diesem Schritt veranlasst hat, wisse er nicht. Zwar habe es seit der Übernahme durch Coty die üblichen Diskussionen um Umstellungsmaßnahmen gegeben. Dass es dabei nicht um Produktlinien, sondern um Arbeitsplätze gehen würde, habe er aber nicht geahnt.

Bürgermeister schaltet Bouffier ein

Der Bürgermeister hat nach eigenen Angaben umgehend einen Brief an Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) geschrieben und ihn um Mithilfe gebeten. Konkret will Schwenk mehr über die Hintergründe der Entscheidung erfahren und darüber, ob der Stellenabbau hinter verschlossenen Türen bereits in Stein gemeißelt ist.

"Es bleibt die Hoffnung", sagte Schwenk, "dass Mitarbeiter im Unternehmen bleiben dürfen, wenn 2018 Schluss ist." Der deutsche Hauptsitz von Wella war nach der Übernahme von Coty mit rund 1.000 Mitarbeitern zurück nach Darmstadt verlegt worden.

