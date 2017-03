Baustellen für bessere Verbindungen: Die Deutsche Bahn will in diesem Jahr rund 380 Millionen Euro in hessische Strecken investieren. Unter anderem sollen zwei S-Bahn-Strecken im Rhein-Main-Gebiet ausgebaut werden.

Die Sanierung des Bahndamms zwischen Hochheim und Flörsheim, der Ausbau der S6 von Frankfurt-West nach Bad Vilbel (Wetterau) sowie die S-Bahn-Anbindung an den neuen Frankfurter Stadtteil Gateway Gardens: Das sind die größten Bauprojekte der Deutschen Bahn (DB) 2017 in Hessen. Insgesamt will die Bahn in diesem Jahr mehr als 380 Millionen Euro in hessische Strecken und Bahnhöfe stecken.

"Im Mittelpunkt stehen Gleiserneuerungen, Brücken und Stellwerke", sagte der Konzernbevollmächtigte für Hessen, Klaus Vornhusen, am Mittwoch in Frankfurt.

Geld für neue Stellwerke - auch in Osthessen

Zu den Projekten gehören außerdem auch der Neubau des Elektronischen Stellwerks am Frankfurter Hauptbahnhof. Gesperrt wird der Tunnel dafür 2017 aber nur nachts. In Osthessen geht der Bau des Elektronischen Stellwerks Haunetal (Hersfeld-Rotenburg) weiter. Zugleich werden im Bahnhof Bebra Gleise erneuert sowie in und um die Kleinstadt Schallschutzwände gebaut.

Das 2015 begonnene Modernisierungsprogramm der Bahn-Infrastruktur geht bis 2019. Es hat ein Volumen von insgesamt rund 1,9 Milliarden Euro.