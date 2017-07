zum Artikel Leitungsschaden und Personen im Gleis : Darmstädter Hauptbahnhof nach Sperrung wieder freigegeben

Darmstadt: Ein Schaden an der Oberleitung hat am Freitagnachmittag den Verkehr am Hauptbahnhof in Darmstadt stillgelegt. Trotz eines weiteren Zwischenfalls fahren die Züge großteils wieder. [mehr]