Wegen der Erneuerung einer Brücke ist die A45 bei Gießen seit Samstagabend gesperrt. Der Verkehr wird in beiden Richtungen umgeleitet.

Wer zwischen Hanau und Dortmund auf der A45 unterwegs ist, muss seit Samstagabend einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Die Autobahn ist seit 18 Uhr zwischen dem Gießener Südkreuz und Gießen-Lützellinden in beiden Richtungen dicht - und zwar bis voraussichtlich 11 Uhr am Sonntagvormittag.

Die Umleitung führt über die grün markierte Strecke. Bild © Bing, hessenschau.de

Grund ist die Erneuerung einer Brücke bei Hüttenberg-Rechtenbach. Autofahrern empfiehlt die Straßenverkehrsbehörde Hessen Mobil folgende Umleitung: Wer aus Richtung Süden kommt, fährt ab dem Südkreuz über die A 485 bis zum Dreieck Bergwerkswald und von dort über die B49 bis zur A45.

Geplant sind 17 Stunden Sperrung

Reisende aus Richtung Norden fahren an der Anschlussstelle Wetzlar Ost auf die B49 wiederum bis zum Dreieck Bergwerkswald und von dort über die A485 bis zum Gießener Südkreuz, um wieder auf die A45 zu gelangen.

Sendung: hr-iNFO, 27.05.2017, 7.30 Uhr