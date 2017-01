Mit Beginn der Schlichtung im Tarifstreit der Busfahrer fahren seit Montagmorgen wieder die Busse – die Friedenspflicht zwingt die Fahrer ans Steuer.

14 Tage lang standen die Busse wegen des Streiks der Busfahrer bei 20 privaten Busgesellschaften in ganz Hessen in den Depots - seit Montagmorgen können Pendler und Schüler wieder mit dem Bus zur Arbeit und zur Schule fahren.

Am Donnerstag hatten sich die Gewerkschaft Verdi und der Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer (LHO) nach stundenlangen Verhandlungen auf eine Schlichtung in dem Tarifstreit geeinigt. Mit Beginn der Schlichtung am Montagmorgen tritt auch die Friedenspflicht in Kraft. Das bedeutet: die Busfahrer mussten am Montagmorgen nach zwei Wochen Streik wieder zur Arbeit zurückkehren.

Die Busfahrer wenden sich am Montag mit einem Infoblatt an die Fahrgäste und erläutern darin ihre Streikgründe. Das hatte Verdi am Sonntag angekündigt. Zudem wollen sie so den Fahrgästen für ihre Geduld danken.

Schlichtung an geheimem Ort

Die Gespräche sollen nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi an einem geheimen Ort stattfinden. Eine Gewerkschaftssprecherin äußerte vor Beginn der Verhandlungen die Hoffnung auf einen Erfolg.

Der Landesverband der Hessischen Omnisbusverbandes (LHO) schickt mit Volker Sparmann den Mobilitätsbeauftragten des hessischen Verkehrsministeriums in die Verhandlungen. Der ehemalige Sprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und frühere Vorstandschef von Eintracht Frankfurt ist einer von zwei Schlichtern, die in dem festgefahrenen Busfahrer-Konflikt vermitteln sollen.

Die Busfahrer vertritt der 62-jährige ehemalige baden-württembergische SPD-Landtagsabgeordnete Rudolf Hausmann, teilte Verdi am Samstag mit. Hausmann hat vor der Gründung der Gewerkschaft Verdi lange bei der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) gearbeitet, bevor er hauptberuflich in die Politik wechselte.

Kein Streik bis zum 5. Februar

Das Schlichtungsverfahren dauert bis 5. Februar und soll Bewegung in den Tarifstreit bringen. Es geht um die Vergütung und die Arbeitsbedingungen der Busfahrer. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Erhöhung des sogenannten Ecklohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 angeboten. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro.