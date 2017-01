Am Wochenende fallen in Hessen wieder viele Busse wegen des Streiks aus.

Am Wochenende fallen in Hessen wieder viele Busse wegen des Streiks aus. Bild © picture-alliance/dpa

Die Gewerkschaft Verdi sucht auch am Samstag noch nach einem Schlichter, der ab Montag die Interessen der Busfahrer in dem Tarifstreit vertreten soll. Unterdessen wird weiter gestreikt - das trifft besonders die Fußballfans in Darmstadt.

Die Bekanntgabe des Schlichters, der in dem Tarifstreit der Busfahrer die Arbeitnehmer vertritt, kann nach Angaben der Gewerkschaft Verdi noch bis Sonntagabend dauern. "Es gibt offensichtlich noch keine feste Zusage", sagte eine Verdi-Pressesprecherin am Samstag auf Nachfrage von hessenschau.de.

Keine Ausnahme für Fußballfans

Auch am Samstag streikten die Busfahrer weiter - es ist der dreizehnte Streiktag in Folge. In Darmstadt standen neben den Bussen auch wieder die Straßenbahnen still. Dabei könne auch auf die Bundesliga-Begegnung zwischen Gastgeber Darmstadt 98 und Borussia Mönchengladbach keine Rücksicht genommen werden, wie Jochen Koppel von der Gewerkschaft Verdi sagte.

Wenn während der Woche für Kinder und Berufstätige keine Busse und Bahnen unterwegs seien, könne man auch am Samstag für die Fußballfans nichts fahren lassen, erklärte Koppel. Der Verkehrskonzern HEAG mobilio wies auf seiner Internetseite darauf hin, dass Fußballfans das am südlichen Stadtrand gelegene Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen können.

Kein neuer Streik von Montag bis 5. Februar

Der Landesverband der Hessischen Omnisbusverbandes (LHO) schickt indessen mit Volker Sparmann den Mobilitätsbeauftragten des hessischen Verkehrsministeriums in die Verhandlungen. Der ehemalige Sprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und frühere Vorstandschef von Eintracht Frankfurt ist einer von zwei Schlichtern, die in dem festgefahrenen Busfahrer-Konflikt vermitteln sollen. Die Gewerkschaft Verdi will ihren Kandidaten noch im Laufe des Wochenendes bekanntgeben.

Wie der LHO am Freitag weiter mitteilte, wird die Schlichtung am kommenden Montag beginnen und bis zum 5. Februar dauern. Während der Dauer des Verfahrens werden die Busfahrer nicht streiken. Bis zum Beginn der Verhandlungen wird die Gewerkschaft allerdings noch ihre Streik-Aktionen fortsetzen. Sie begründet die Fortführung damit, dass noch kein Verhandlungsergebnis vorliege.

Knackpunkte Stundenlohn, Pausenregeln und Altersvorsorge

Arbeitgeber und Verdi hatten sich am Donnerstag auf eine Schlichtung geeinigt. Zuvor war es beiden Parteien nicht gelungen, einen Durchbruch in dem festgefahrenen Busfahrer-Konflikt zu erzielen. Bis einschließlich Sonntag bleiben die Busse in den Depots, ab Montag fahren sie dann wieder.

Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. In dem Tarifstreit hatten die Arbeitgeber zuletzt eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis Januar 2019 angeboten, Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit zwölf auf 13,50 Euro. Die Gewerkschaft verlangt außerdem auch eine verbesserte Pausenregelung sowie die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung.