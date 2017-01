Nach den Arbeitgebern hat auch Verdi einen Schlichter benannt. Trotzdem streiken die Busfahrer am Wochenende weiter. Das traf am Samstag besonders Fußballfans in Darmstadt.

Rudolf Hausmann vertritt in dem Tarifstreit der Busfahrer die Arbeitnehmer. Das teilte die Gewerkschaft Verdi am Samstag mit. Der 62-jährige ehemalige baden-württembergische SPD-Landtagsabgeordnete habe vor der Gründung der Gewerkschaft Verdi lange bei der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (ÖTV) gearbeitet, bevor er hauptberuflich in die Politik wechselte. Der Tarifexperte leitete mehrere Jahre den Fachbereich Verkehr bei Verdi in Baden-Württemberg.

Der Landesverband der Hessischen Omnisbusverbandes (LHO) schickt mit Volker Sparmann den Mobilitätsbeauftragten des hessischen Verkehrsministeriums in die Verhandlungen. Der ehemalige Sprecher des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) und frühere Vorstandschef von Eintracht Frankfurt ist einer von zwei Schlichtern, die in dem festgefahrenen Busfahrer-Konflikt vermitteln sollen.

Kein neuer Streik von Montag bis 5. Februar

Die Schlichtung wird nach Angaben des LHO am kommenden Montag beginnen und bis zum 5. Februar dauern. Während der Dauer des Verfahrens werden die Busfahrer nicht streiken. Bis zum Beginn der Verhandlungen wird die Gewerkschaft allerdings noch ihre Streik-Aktionen fortsetzen. Sie begründet die Fortführung damit, dass noch kein Verhandlungsergebnis vorliege.

Arbeitgeber und Verdi hatten sich am Donnerstag auf eine Schlichtung geeinigt. Zuvor war es beiden Parteien nicht gelungen, einen Durchbruch in dem festgefahrenen Busfahrer-Konflikt zu erzielen. Bis einschließlich Sonntag bleiben die Busse in den Depots, ab Montag fahren sie dann wieder.

Keine Ausnahme für Fußballfans

Am Samstag, dem 13. Streiktag in Folge, standen in Darmstadt neben den Bussen auch wieder die Straßenbahnen still. Das traf besonders Fußballfans, die das Heimspiel von Darmstadt 98 gegen Borussia Mönchengladbach besuchen wollten. Der Verkehrskonzern HEAG mobilio wies auf seiner Internetseite hin, dass Besucher der Partie das am südlichen Stadtrand gelegene Jonathan-Heimes-Stadion am Böllenfalltor nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichen konnten. Wenn während der Woche für Kinder und Berufstätige keine Busse und Bahnen unterwegs seien, könne man auch am Samstag für die Fußballfans nichts fahren lassen, erklärte ein Verdi-Sprecher.

Knackpunkte Stundenlohn, Pausenregeln und Altersvorsorge

Aufgerufen zu Arbeitsniederlegungen sind Beschäftigte bei 20 privaten Busgesellschaften. In dem Tarifstreit hatten die Arbeitgeber zuletzt eine Erhöhung des Ecklohns auf 13 Euro bis Januar 2019 angeboten, Verdi fordert eine Erhöhung des Stundenlohns von derzeit zwölf auf 13,50 Euro. Die Gewerkschaft verlangt außerdem auch eine verbesserte Pausenregelung sowie die Einführung einer betrieblichen Altersversorgung.