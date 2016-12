Tagelang fuhren die Linienbusse im Main-Taunus- und Hochtaunuskreis nicht - oder nur nach dem Zufallsprinzip. Ab Donnerstag soll damit Schluss sein, verspricht der Betreiber und kündigt Verbesserungen an.

Die DB Busverkehr Hessen (BVH) gehe davon aus, dass es mit Beginn der Schulferien am Donnerstag "zu keinen Verkehrs- beziehungsweise Fahrplaneinschränkungen" im Main-Taunus-Kreis und im Hochtaunuskreis mehr kommt.

Das teilte die Deutsche Bahn am Mittwoch mit. Die BVH, eine Tochter der Bahn, habe verschiedene Maßnahmen zur Stabilisierung des Verkehrsangebotes eingeleitet. Dazu zählten eine Entflechtung der Dienstpläne und die Anmietung weiterer Subunternehmen. Auch würden die eigenen Fahrer während der Weihnachtsferien intensiv weiter geschult.

Betrieb schon deutlich stabiler

Tatsächlich lief der Busverkehr am Mittwoch schon deutlich stabiler, wie eine Sprecherin des Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) auf Anfrage einräumte. So seien deutlich weniger Verbindungen ausgefallen als in den vergangenen Tagen. Man wolle nun die Bemühungen der BVH während der Ferien abwarten und die Situation im Januar neu beurteilen.

Die BVH betreibt seit dem Fahrplanwechsel am 10. Dezember mehrere Buslinien in den beiden Landkreisen. Seitdem ist es dort zu massiven Problemen gekommen. So fielen immer wieder Fahrten aus. Einige Busfahrer sollen sich mangels Ortskenntnis sogar verfahren haben.

RMV kündigt Strafen an

Der RMV hatte deshalb mit Konsequenzen gedroht. Geschäftsführer Knut Ringat hielt mit seiner Verärgerung über die Startschwierigkeiten nicht hinter dem Berg. Er erwarte, dass sich ein Unternehmen wie die BVH auf einen solchen Betriebsstart ausreichend vorbereite, sagte er laut einer Mitteilung. "Mehrfach haben wir in der Vorbereitung unsere Unterstützung angeboten, die weit über die üblichen Vertragsinhalte hinausgeht."

Ringat kündigte empfindliche Strafen an. So würden alle ausgefallenen Fahrten nicht bezahlt. Zudem sei eine Maluszahlung für die schlechte Leistung fällig. Auch eine Kündigung der Verträge mit der BVH sei denkbar, sollte kein zuverlässiger Betrieb möglich sein.