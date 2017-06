Autohersteller Opel hat eine wichtige Hürde im Verkaufsprozess an den französischen PSA-Konzern genommen: Der Betriebsrat stimmte dem Verkauf jetzt zu. Die Arbeitnehmer sehen ihre Forderungen erfüllt.

Der Verkauf des Rüsselsheimer Autobauers Opel an Peugeot nimmt konkrete Züge an. Die noch offenen Details seien in den vergangenen Tagen geklärt worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Damit könnten nun die nächsten Schritte eingeleitet werden. Noch zum Wochenbeginn waren Informationsveranstaltungen für die Mitarbeier zum geplanten Deal abgesagt worden, weil der Betriebsrat sein Veto eingelegt hatte.

Knackpunkt waren wichtige Fragen rund um das technische Entwicklungszentrum mit seinen 7.700 Mitarbeitern in Rüsselsheim. Der bisherige Opel-Mutterkonzern General Motors hatte sich dazu verpflichtet, dem Entwicklungszentrum für weitere drei Jahre Projekte zu geben, um Auslastung und Arbeitsplätze zu sichern. Diese Jobgarantie fehlte bislang. Doch hier haben die Arbeitnehmer ihre Forderungen nun durchgesetzt.

Arbeitnehmer heben den Daumen

Betriebsrat und IG Metall gaben dementsprechend grünes Licht: "Unsere Forderungen zum Betriebsübergang sind erfüllt und alle Tarifverträge liegen jetzt unterschrieben vor. Daher ist unsere Grundbotschaft an die Belegschaft einfach und klar: Mit der Erfüllung der Forderungen steht dem Betriebsübergang aus unserer Sicht nichts entgegen", erklärte der Gesamtbetriebsratsvorsitzende Wolfgang Schäfer-Klug.

Der Peugeot-Mutterkonzern PSA will den deutschen Konkurrenten noch in diesem Jahr übernehmen und kostengünstiger organisieren. Es würde der zweitgrößte Autokonzern Europas nach Volkswagen entstehen. Die Franzosen sollen für das GM-Europa-Geschäft inklusive der britischen Opel-Schwester Vauxhall und der Finanzsparte rund 2,2 Milliarden Euro zahlen. Opel/Vauxhall beschäftigt etwa 38 000 Mitarbeiter in sieben europäischen Ländern, die Hälfte davon in Deutschland.

Übernahme offiziell angemeldet

Am Mittwoch hatte PSA die beabsichtigte Übernahme offiziell bei der EU-Kommission angemeldet. Die europäischen Wettbewerbshüter wollen nun bis zum 5. Juli entscheiden, ob sie den Verkauf genehmigen. Es wäre auch möglich, dass die EU-Kommission im Juli beschließt, das Vorhaben genauer zu prüfen.

Sendung: hr-iNFO, 2.6.2017, 15 Uhr