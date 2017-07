Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt.

Die Commerzbank-Zentrale in Frankfurt. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Gesamtbetriebsrat der Commerzbank hat dem groß angelegten Sanierungsplan der Bank zugestimmt. Kommende Woche will man die entsprechende Vereinbarung mit dem Arbeitgeber unterzeichnen.

Die Commerzbank will ihren Mitarbeitern ab der kommenden Woche Vorruhestandsregelungen und Abfindungen anbieten. Das erfuhr hr-iNFO aus Aufsichtsratskreisen. Demnach haben die Arbeitnehmervertreter dem Vorschlag zugestimmt.

Die bereits möglichen Altersteilzeitmodelle seien hingegen weniger gefragt, hieß es. Bis Ende Juni hätten nur rund 500 von etwa 3.000 Beschäftigten ein entsprechendes Angebot angenommen, in Altersteilzeit zu gehen und eine fixe Prämie von 30.000 Euro zu kassieren.

Im Sanierungsplan habe man sich nun auf die Möglichkeit von Vorruhestandsregelungen und Abfindungen von mindestens 20.000 Euro geeinigt. Betriebsbedingte Kündigungen schließt die Commerzbank nicht aus, plant aber bis 2019 erst einmal nicht damit.

8.500 Stellen sollen in vier Jahren entfallen

Bis 2020 sollen 8.500 Vollzeitstellen wegfallen, davon allein in Hessen rund 3.000. Davon können deutlich mehr Mitarbeiter betroffen sein, weil ein Teil von ihnen nicht Vollzeit arbeitet. Insgesamt bleiben dann nach Gewerkschaftsangaben rund 34.000 Stellen im Konzern übrig. Die Commerzbank selbst spricht von rund 36.000, weil sie in sogenannten Zukunftsbereichen etwa 2.300 neue Stellen schaffe. Näheres ist dazu noch nicht bekannt.

Jobs sollen vor allem in der Sachbearbeitung, dem sogenannten Back Office, abgebaut werden: vor allem in der Frankfurter Zentrale, aber auch in anderen hessischen Filialen. Wegen des Personalabbaus rechnet die Commerzbank im zweiten Quartal mit roten Zahlen.

