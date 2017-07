Eine TAN fürs Online-Banking ist per SMS auf dem Handy gelandet.

Im Musterprozess gegen die Kreissparkasse Groß-Gerau waren Verbraucherschützer nur zum Teil erfolgreich: Der BGH erlaubt Extra-Gebühren für den Versand von Codes fürs Online-Banking per SMS - aber nicht bedingungslos.

Banken und Sparkassen dürfen ihren Kunden den Versand einer Transaktionsnummer (TAN) per SMS nur dann extra berechnen, wenn diese Nummer beim Online-Banking auch tatsächlich für einen Zahlungsauftrag verwendet wird. Das geht aus einem am Dienstag verkündeten Urteil des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe im Musterfall der Kreissparkasse Groß-Gerau hervor.

Nicht zulässig ist es nach Auffassung der Richter beispielsweise, pauschal zehn Cent schon für jede verschickte SMS zu kassieren. Die TAN muss auch eingesetzt werden. Dazu dürfte es freilich in den allermeisten Fällen einer TAN-Anforderung auch kommen.

Eine SMS, zehn Cent

Um die Extra-Gebühr ganz zu kippen, hatte der Bundesverband der Verbraucherzentralen stellvertretend die Kreissparkasse Groß-Gerau verklagt. Dort kostete das "direktKonto" fürs Online-Banking zwei Euro im Monat. Jede SMS-TAN sollte die Kontoinhaber nach Darstellung der Verbraucherschützer noch einmal zehn Cent kosten - ob verwendet oder nicht.

Nach Auffassung der Verbraucherschützer müssten die Kontoführungsgebühren allerdings sämtliche Kosten für die Sicherheitsabfrage gleich beinhalten. Ihnen ist es ein Dorn im Auge, dass Banken die Kosten fürs Girokonto zunehmend in einzelne Posten aufsplitten. Das mache es den Kunden schwieriger, verschiedene Angebote zu vergleichen.

Auseinandersetzung nicht beendet

Mit dem BGH-Beschluss ist der Einzelfall aber noch nicht entschieden. Denn die Kreissparkasse streitet ab, die Klausel wie von den Verbraucherschützern behauptet formuliert zu haben. Daher muss das zuständige Oberlandesgericht sich den Fall noch einmal genauer anschauen.

Beim Online-Banking muss jeder einzelne Auftrag aus Sicherheitsgründen mit Eingabe einer nur für eine einzige Transaktion gültige TAN bestätigt werden. Diese Codes verschickten die Banken früher als Liste per Post. Heute sind andere Verfahren üblich: die Verwendung eines TAN-Generators, der beim Kunden steht, vor allem aber der Versand per SMS aufs Kundensmartphone. (Az. XI ZR 260/15).

