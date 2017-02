Die "Kurhessische Fleischwarenfabrik" in Fulda ist gerettet. Ein Tierfutterhersteller hat die Bio-Wurstfabrik gekauft. 140 Arbeitsplätze sind vorerst sicher - dank Hunde- und Katzen-Snacks.

Anton Flügel ist tapfer. Sollte er irgendwo Wehmut für die alten Zeiten hegen, als sie bei der KFF, der "Kurhessischen Fleischwaren GmbH" in Fulda, noch Bio-Würste drehten und Bio-Schinken räucherten - er lässt es sich nicht anmerken. Für Sentimentalitäten hat der Betriebsratsvorsitzende auch gar keine Zeit.

"Klar, wir haben fast 40 Jahre lang hochwertige Wurst und Fleisch hergestellt. Aber jetzt machen wir ja Premium-Tiernahrung, nicht so 08/15-Tierfutter, das ist eine Chance." Während der 56-Jährige, selber seit 28 Jahren im Betrieb, das sagt, werden in den Produktionshallen die alten Maschinen abgebaut. Die Produktion wird umgerüstet, für die Herstellung von Snack-Artikeln für Hunde und Katzen.

Tierfutter-Produktion in drei Schichten

Seit Februar gehört die KFF als "KFF pet care GmbH" zur Deuerer Gruppe aus Bretten bei Karlsruhe. Mit seinen 1.800 Mitarbeitern gilt das Unternehmen als einer der größten Tierfutter-Produzenten in Europa. Mitte Dezember hat die Tiernahrung Deuerer GmbH den Bio-Fleischproduzenten gekauft. Bis Mitte März soll der Umbau fertig sein, dann sollen die 140 ehemaligen KFF-Mitarbeiter Tierfutter produzieren, in drei Schichten.

"Das ist ein Segen", sagt Flügel. Die meisten Mitarbeiter sähen das genauso. Schließlich habe es zuletzt "nicht mehr viele Optionen gegeben". Heißt: Der KFF drohte das Aus, das Unternehmen steckte seit Jahren in der Krise. Von einmal über 300 Arbeitsplätzen sind zuletzt etwa 140 geblieben. Der Belegschaft habe Deuerer eine Arbeitsplatzgarantie bis Ende 2018 zugesagt, bestätigt der Betriebsratsvorsitzende.

Seit 1969 hat der Bio-Fleischhersteller zum Fuldaer Tegut-Konzern gehört. Als Tegut im Jahr 2013 an den Schweizer Handelskonzern Migros verkauft wurde, brachen die Umsätze bei der KFF ein. Bis dahin war Tegut nicht nur der Mutterkonzern, sondern gleichzeitig auch der größte Kunde des Fleischproduzenten.

"Kompetenzzentrum für Hunde- und Katzensnacks"

In Fulda will der neue Eigentümer jetzt die KFF zu einem "Kompetenzzentrum für Hunde- und Katzensnacks" ausbauen. Geplant sei, in Fulda nicht nur die Fleischsnacks zu produzieren - sondern die Produktpalette auch weiterzuentwickeln.

Bei Snack-Artikeln für Tiere handelt es sich um die "Königsklasse der Tiernahrung", sagte ein Unternehmenssprecher zu hessenschau.de. In diesem Bereich, der inzwischen etwa ein Drittel des Umsatzes der Deuerer Group ausmacht, sei das Unternehmen am Stammsitz in Bretten an seine Kapazitätsgrenzen gelangt.

"Hochqualifiziertes Personal"

Für die KFF hätten mit dem rund 12.000 Quadratmeter großen Gelände nicht nur die räumlichen Voraussetzungen gesprochen - sondern "vor allem auch die hochqualifzierten Mitarbeiter". Beim größten Teil der Beschäftigten handele es sich um Fachkräfte, "die wissen, wie man Fleisch verarbeitet". Auch der Standort in der Mitte Deutschlands mit guten Verkehrsanschlüssen sei ein Kriterium gewesen.

Den größten Teil der Produkte vertreibt Deuerer nicht unter einer eigenen Marke. Sie werden als Eigenmarken vom Lebensmittelhandel oder Drogerien verkauft.

"Hoffen, dass es langfristig weitergeht"

"Wir hoffen, dass es jetzt auch langfristig hier weitergeht", sagt der Betriebsratsvorsitzende Flügel. Und verweist noch auf eine weitere Gemeinsamkeit mit dem neuen Eigentümer: Auch der Tierfutter-Riese hat einmal ähnlich wie die KFF angefangen - als Dorf-Metzgerei, im Jahr 1961.

"Das spürt man bis heute", betont Flügel. Nach ersten Gesprächen mit der neuen Betriebsleitung ist er sicher: "Die kennen ihr Handwerk. Sie wissen einfach, wovon sie reden."