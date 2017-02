Trotz aller Widerstände: Die Deutsche Börse sieht sich bei ihrer geplanten Fusion mit der Londoner Börse LSE auf der Zielgeraden. Vorwürfe des Insiderhandels wies Börsen-Chef Kengeter erneut weit von sich.

Streit um den Holding-Sitz der neuen Mega-Börse, Ermittlungen gegen Börsen-Chef Carsten Kengeter: Es rumort bei der Deutschen Börse. Kengeter gab sich am Donnerstag bei der Bilanzpressekonferenz des Dax-Konzern dennoch zuversichtlich. Er sagte, er glaube an die Zustimmung der Behörden zur geplanten Fusion mit der Börse London Stock Exchange (LSE).

"Inzwischen sind wir in der entscheidenden Phase unseres geplanten Zusammenschlusses angelangt", sagte der Manager in Frankfurt. Es werde sichergestellt, "dass die kombinierte Gruppe sämtliche regulatorischen Anforderungen im Hinblick auf den Vollzug der Transaktion erfüllen wird", bekräftigte er. "Damit könnte der Zusammenschluss im zweiten Quartal vollzogen werden."

"Das größte Risiko für Frankfurt ist, nichts zu tun"

Bis zum 3. April will die EU-Kommission ihre Prüfung des Fusionsvorhabens abschließen, danach muss auch noch die hessische Börsenaufsicht zustimmen. Für Kritik sorgt am Finanzplatz Frankfurt vor allem, dass die beiden Konzerne London als rechtlichen Sitz des Gemeinschaftsunternehmens vereinbart haben. Die hessische Landesregierung pocht darauf, dass die fusionierte Börse ihren Sitz in Frankfurt haben soll und nicht wie geplant in London. Bei einem EU-Austritt der Briten (Brexit) wäre der Sitz damit außerhalb der Europäischen Union.

"Wir haben gut zugehört, was uns die Verantwortlichen in Hessen gesagt haben. Wir führen einen konstruktiven Dialog", sagte Kengeter, betonte aber zugleich: "Die Befürchtungen, der Finanzplatz Frankfurt könne durch den Zusammenschluss an Bedeutung verlieren, verkennen eins: Das größte Risiko für Frankfurt ist, nichts zu tun." Frankfurt sei im internationalen Vergleich der wichtigsten Finanzplätze in den vergangenen zehn Jahren stark abgerutscht. "Das können wir uns als Standort nicht leisten." Mit der Fusion könne die Deutsche Börse ihre Position verbessern.

Der Vorstandschef kündigte an, die Deutsche Börse werde in diesem Jahr weitere 400 Stellen schaffen, davon mehr als 300 in Frankfurt.

Kengeter wehrt sich gegen Vorwürfe

Die Vorwürfe des Insiderhandels, die gegen ihn erhoben wurden, wies Kengeter als unbegründet zurück. "Klar ist, dass der im Raum stehende Vorwurf im Interesse integrer Märkte aufzuklären ist", sagte er. "Die Deutsche Börse und ich persönlich, wir kooperieren vollumfänglich mit dem Staatsanwalt - und ich bin sicher, dass sich die Vorwürfe nach eingehender Prüfung als unbegründet erweisen werden." Die Verdächtigung des Insiderhandels habe ihn persönlich sehr getroffen. "Insiderhandel widerspricht allem, wofür ich stehe", meinte Kengeter. Der Börsen-Aufsichtsrat hatte sich Anfang Februar geschlossen hinter den Vorstandschef gestellt.

Fragen nach einem möglichen Rücktritt wich Kengeter bei der Pressekonferenz aus. "Das sind rein spekulative Fragen, die ich nicht aufnehmen kann, da werde ich nicht drauf eingehen", sagte Kengeter. Der Manager ließ auch unbeantwortet, ob er auf den Chefsessel der geplanten europäischen Superbörse verzichten und einem Londoner den Vortritt lassen würde, wenn der Sitz der Holding im Gegenzug nach Frankfurt kommen würde.

Die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt gegen den Manager wegen des Verdachts auf Insiderhandel. Kengeter hatte am 14. Dezember 2015 im Rahmen eines Vergütungsprogramms Deutsche-Börse-Anteile im Wert von 4,5 Millionen Euro gekauft, die er nicht vor Ende 2019 veräußern darf. Zehn Wochen später, am 23. Februar 2016, machten die Deutsche Börse und die London Stock Exchange (LSE) ihre Fusionsgespräche öffentlich. Die Aktienkurse beider Unternehmen stiegen in der Folge deutlich.