Erstmals nach den jüngsten Widerständen aus London hat sich der Frankfurter Börsen-Chef Kengeter zu Wort gemeldet. Auch er hält eine Fusion mit der Londoner Börse inzwischen offenbar für unwahrscheinlich.

Bei Deutscher und Londoner Börse stehen die Zeichen schon vor der Hochzeit auf Scheidung. Die meisten Beobachter halten die angestrebte Fusion für gescheitert, seit die London Stock Exchange (LSE) in der Nacht zu Montag mitgeteilt hatte, dass sie die von der EU-Kommission geforderten Zugeständnisse für die Fusion nicht erfüllen will. Aus der Deutschen Börse war dazu bislang keine Stellungnahme zu erhalten gewesen. Nun meldete sich deren Chef Carsten Kengeter zu Wort - und auch er scheint nicht mehr an an einen Erfolg des geplanten Zusammenschlusses mit der LSE zu glauben.

"Noch prüft natürlich die Kommission das geplante Fusionsvorhaben, aber mit Blick auf die derzeitigen Erwartungen wird eine Durchführung der Transaktion in ihrer Wahrscheinlichkeit sicher nicht steigen", sagte Kengeter am Mittwoch in Frankfurt bei einer Veranstaltung des Dax-Konzerns auf dem Börsenparkett. Die Deutsche Börse bedauere die Entwicklung. "Die Logik dieser Fusion ist uns nach wie vor sehr klar vor Augen." Dennoch sei ihm für die Frankfurter Börse nicht bange, betonte Kengeter: "Wir fühlen uns als Unternehmen für die Zukunft sehr gut gerüstet."

"Schwarzer Peter nach Brüssel"

Die LSE hatte überraschend verkündet, eine Auflage der EU-Wettbewerbshüter zur Genehmigung des Zusammenschlusses nicht erfüllen zu wollen - den Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an einer italienischen Handelsplattform für Anleihen namens MTS. Angesichts der eher geringen wirtschaftlichen Bedeutung des Geschäfts sprachen manche Beobachter von einem vorgeschobenen Grund, um gesichtswahrend aus dem Deal aussteigen zu können. Denn nun könnte Brüssel die Börsenfusion stoppen.

Das drohende Scheitern der Fusion führt zu Spekulationen und Schuldzuweisungen. Hessens Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) vermutet, "dass die Londoner mit ihrem Nein zum Verkauf des Italien-Geschäfts einen Vorwand gesucht und gefunden haben, um annähernd gesichtswahrend aus der Verhandlung rauszukommen und den schwarzen Peter nach Brüssel schieben zu können". Umstritten war - zumal nach dem Brexit-Votum -, dass London als Hauptsitz einer fusionierten Börse vorgesehen war. London sei "wohl bislang zu einer Neubewertung nicht willens oder nicht in der Lage" gewesen, sagte Schäfer.

LSE stellt Kengeter infrage

Zudem hatte London offenbar das Vertrauen in Kengeter verloren, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen seiner Aktiengeschäfte ermittelt. Die FAZ hatte am Dienstag von einer E-Mail des LSE-Verwaltungsratsvorsitzenden Donald Brydon an sein Deutsche-Börse-Pendant Joachim Faber berichtet. Brydon schrieb demnach, Kengeter sei wegen der staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gegen ihn kein geeigneter Kandidat mehr für den Chefposten des fusionierten Unternehmens.

"Der Aufsichtsrat steht hinter Herrn Kengeter", erklärte der Deutsche-Börse-Sprecher dazu, ohne die Existenz der E-Mail zu bestätigen. Kengeter hatte die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen.