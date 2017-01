Banken auf der Flucht vor dem Brexit müssen mit wesentlichen Teilen nach Deutschland ziehen: Die deutsche Finanzaufsicht machte am Montag in Frankfurt klar, dass es für einen "Umzug light" keine EU-Lizenz gebe.

"Ausländische Banken sind willkommen. Wir erwarten aber auch, dass sie tatsächlich hierher kommen", sagte der Vize-Chef der deutschen Bankenaufsicht BaFin, Peter Lutz, am Montag nach einem Treffen mit 50 Vertretern von rund 25 internationalen Banken in Frankfurt.

Zumindest der Vorstand und wichtige Teile des Risikomanagements müssten in Deutschland angesiedelt sein. "Es reicht nicht, hier nur einen Briefkasten zu unterhalten und einen Vertrieb aufzubauen", sagte Lutz.

Noch kein formeller Antrag

An der Informationsveranstaltung nahmen Banken aus Großbritannien, aus den USA, aus Australien und Japan teil, etwa die Hälfte davon Investmentbanken. Sie machten sich ernsthaft Gedanken über einen Umzug nach Frankfurt oder andere deutsche Städte, sagte Lutz. Einen formellen Antrag habe aber noch kein Haus gestellt. Banken, die in der EU bislang mit einer britischen Lizenz arbeiten, brauchen nach dem Brexit eine neue. Um in Deutschland einen solchen "EU-Pass" zu erhalten, sei eine Tochtergesellschaft nötig, sagte Lutz.

In Deutschland wirbt vor allem Frankfurt um internationale Banken, die einen neuen Standort suchen. Konkurrenz hat Deutschland unter anderem aus Paris, Dublin und Luxemburg. "Viele haben offen darüber gesprochen, dass sie auch in anderen Ländern gewesen sind", sagte Lutz.

Nur Versprechen reichen nicht

Die Banken versuchten den Umzug möglichst kostengünstig zu gestalten. Ein langsamer Aufbau des Geschäfts in Deutschland sei denkbar. "Aber wir werden keine Erlaubnis erteilen auf das Versprechen hin, dass irgendwann alle Systeme vorhanden sind", sagte Lutz.

Die meisten Entscheidungen über einen Umzug erwartet die BaFin Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals. Die Banken gingen davon aus, dass der Brexit im April 2019 - zwei Jahre nach dem offiziellen Antrag - vollzogen werde. Bis dahin müssten Immobilien gemietet, Mitarbeiter angeheuert und die IT installiert sein. "Da sind zwei Jahre schon recht knapp", sagte Lutz.