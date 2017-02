Opel hat die Gewinnzone im abgelaufenen Jahr trotz großer Hoffnung verpasst. Als Ursache hat der Rüsselsheimer Autobauer den Brexit ausgemacht.

Opel hat im vergangenen Jahr einen Verlust von knapp 240 Millionen Euro (257 Millionen Dollar) erwirtschaftet. Das geht aus der Jahresbilanz des US-Mutterkonzerns General Motors (GM) hervor. Zur Halbjahresbilanz hatte der Rüsselsheimer Autobauer noch schwarze Zahlen geschrieben.

Doch Opel fuhr allein zwischen Oktober und Dezember einen Verlust von umgerechnet knapp 230 Millionen Euro (246 Millionen Dollar) ein, wie GM am Dienstag mitteilte. Grund dafür seien vor allem Einbußen in Großbritannien: Für den Autobauer, der seine Autos dort unter dem Namen Vauxhall verkauft, ist das der wichtigste und größte Absatzmarkt.

Neuer Anlauf in 2017

"Unser Kurs stimmt: Ohne das Brexit-Votum und den Absturz des britischen Pfunds hätten wir ein positives Jahresergebnis erzielt", sagte Opel-Chef Karl-Thomas Neumann. Nach einer harten Sanierung hatten Opel und Vauxhall 2016 eigentlich den ersten Jahresgewinn seit 1999 erreichen wollen.

Neumann sieht die Entwicklung trotzdem positiv. Er sprach vom besten Jahresergebnis seit zehn Jahren. Im laufenden Jahr soll eine Modelloffensive die Rückkehr in die Gewinnzone sicherstellen. Opel will so viele neue Autos wie nie zuvor auf den Markt bringen.

Eine Million Autos verkauft

Insgesamt verkaufte Opel im vergangenen Jahr über eine Million Autos, vier Prozent mehr im Vorjahr. 2015 hatte im Europageschäft unter dem Strich ein operativer Verlust von 744 Millionen Euro (813 Millionen Dollar) gestanden.