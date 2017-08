Schock in Hünfeld

Nach dem Aus für den Wella-Standort Hünfeld hofft Bürgermeister Schwenk auf Unterstützung von Land und Bund. Er und weitere Politiker zeigten sich zornig auf den Konzern, der das Werk schließt.

Nach dem Aus für den Wella-Standort in Hünfeld (Fulda) mehren sich die Sorgen um die rund 380 Mitarbeiter. Hünfelds Bürgermeister Stefan Schwenk (CDU) zeigte sich enttäuscht und traurig, wie der Konzern mit den Beschäftigten umgehe. Die Belegschaft habe ihre Bereitschaft signalisiert, auch harte Einschnitte hinzunehmen. Doch das Management habe offenbar entschieden, "dass es irgendwo noch billiger geht".

Für Hünfeld sei das Aus durch den drittgrößten Arbeitgeber nach sieben Jahrzehnten als "Wella-Stadt" ein schwerwiegender Einschnitt, sagte Schwenk. "Dass ein Markenprodukt wie Wella mehr ist als eine Handelsmarke, dass dahinter Menschen und eine Unternehmensphilosophie stehen, die die besondere Qualität eines Produktes ausmachen, spielt offenbar keine besondere Rolle."

Nun gelte es, Gas zu geben, "damit die Beschäftigten in unserer Region eine Perspektive finden" und neue Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen. Am frühen Freitagabend sollte im Hünfelder Rathaus ein Treffen mit Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) stattfinden. Dabei soll es um die Zukunft der Hünfelder Wella-Liegenschaft gehen. Die Stadt hofft, dass das Gebäude eventuell für eine andere Kosmetik-Firma interessant sein könnte und erhofft sich dabei Unterstützung von Land und Bund.

"Entsetzt und traurig"

Auch örtliche Bundestagsabgeordnete zeigten sich von der bevorstehenden Schließung betroffen. Der Fuldaer Wahlkreisabgeordnete Michael Brand (CDU) nannte die Entscheidung einen "heftigen Schlag ins Gesicht aller Beschäftigten". Das Coty-Management habe "von Anfang an ohne Transparenz und ganz offensichtlich mit falschen Karten gespielt".

Die für den Wahlkreis Fulda zuständige Bundestagsabgeordnete Birgit Kömpel (SPD) äußerte sich "entsetzt und traurig". Viele Familien würden ihre Einkommensquelle verlieren und es werde "nicht leicht sein, diese tarifgebundenen und deshalb auch gut bezahlten Jobs in der Region zu ersetzen."

Betrieb wird 2018 eingestellt

Der US-Mutterkonzern Coty hatte am Donnerstag mitgeteilt, in Hünfeld die Produktion von Haarpflegemitteln für die Shampoo-Marke Wella ab der zweiten Hälfte des kommenden Jahres zu beenden. Als Begründung gab das Unternehmen an, dass nicht rentabel genug produziert werde. Der Betriebsratsratsvorsitzende Norbert Herr sagte, Hünfeld habe trotz Produktionseinbußen Gewinne erwirtschaftet. Das Kernproblem sei jedoch, dass der Verkaufspreis von Haarprodukten mit Treibgas, den Aerosolen, drastisch gesunken ist.