Durchbruch bei Großprojekt: Der Bund hat offenbar rund 1,1 Milliarden Euro für den Lückenschluss der A49 in Nordhessen freigegeben. Das melden mehrere Bundestagsabgeordnete aus der Region.

Die Planungen der A49 in Nordhessen reichen bis in die Anfänge der 70er Jahre zurück. Mehrfach wurde der Trassenverlauf geändert. Stückchen für Stückchen wurde ein Abschnitt nach dem anderen gebaut. Jetzt scheint die Finanzierung auch für das letzte Teilstück zwischen Schwalmstadt und der Anbindung an die A5 bei Gemünden zu stehen. Nach Mitteilung von vier CDU-Bundestagsabgeordneten aus der Region stellt der Bund für das Bauprojekt 1,1 Milliarden Euro dafür zur Verfügung.



Der CDU-Bundestagsabgeordnete Thomas Viesehon aus Volkmarsen bezeichnete die Finanzierungszusage als Durchbruch für das lange umstrittene A49-Projekt. Knapp die Hälfte der 1,1 Milliarden Euro sind für den Bau der noch fehlenden Autobahn-Kilometer vorgesehen. Der Rest soll die Betriebskosten für die kommenden 30 Jahre abdecken. Sowohl beim Bau als auch beim Betrieb der A49 sollen private Firmen eingebunden werden.



Viesehon rechnet damit, dass die Autobahnlücke bis 2025 geschlossen werden kann. Auch der Abschnitt zwischen Neuental und Schwalmstadt, an dem bereits gebaut wird, soll bis dahin fertig sein.

Sendung: hr-iNFO, 28. Juni 2017, 18.20 Uhr