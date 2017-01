Ein Autobahnausbau dauert. Für mehrere Abschnitte, darunter die A66, will das Bundesverkehrsministerium den Ausbau beschleunigen. Es will dazu die Klagemöglichkeiten von Naturschützern beschränken.

Der geplante Ausbau der Autobahn 66 bei Wiesbaden soll nach dem Willen des Bundesverkehrsministeriums beschleunigt werden. Der Ausbau des Abschnitts der A66 zwischen dem Kreuz Wiesbaden-Schierstein und dem Kreuz Wiesbaden ist eines von 15 Projekten, das nach Angaben des Berliner Ministeriums vom Donnerstag neu in die Liste beschleunigter Vorhaben aufgenommen wurden.

Auch die A643 zwischen dem Dreieck Mainz und Mainz-Mombach gehört nun dazu. Insgesamt gibt es damit 46 größere Fernstraßenprojekte, bei denen die Planungsverfahren um bis zu eineinhalb Jahre verkürzt werden sollen.

Nur noch eine Klage-Instanz

Dazu will Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die zu erwartenden Klagen von Naturschützern auf eine Instanz konzentrieren. Per Gesetz soll unterbunden werden, dass sich Verbände und auch Anwohner mit mehrfachen Klagen gegen diese Vorhaben zur Wehr setzen, wie die "Rheinische Post" (Donnerstag) schrieb. Mögliche Klagen sollen künftig sofort vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verhandelt werden statt in den sonst üblichen zwei Gerichtsinstanzen.

Der Rechtsschutz sei weiterhin gewährleistet, die Bürgerbeteiligung bleibe erhalten, betonte das Ministerium. "Die Planungsbeschleunigung ist ein zentraler Schritt, um die Leistungsfähigkeit unserer Verkehrsinfrastruktur an neuralgischen Punkten sicherzustellen", erklärte Dobrindt.

Mehrere hessische Abschnitte in Dringlichkeitsliste

In der Liste stehen bereits das Bad Homburger Kreuz, das Nordwestkreuz Frankfurt, das Offenbacher Kreuz, das Darmstädter Kreuz sowie das Wiesbadener Kreuz. Der Entwurf zur Änderung des Bundesfernstraßengesetzes soll noch im Januar ins Kabinett und geht danach in den Bundestag. Derzeit befindet sich der Gesetzentwurf in der Länder- und Verbändeanhörung.

Die SPD im Bundestag sieht in dem Gesetz ein geeignetes Instrument, um wichtige Bauvorhaben voranzutreiben. Man achte darauf, dass die Interessen der Anwohner weiterhin berücksichtigt würden. Dagegen kritisierte die Linke, dass die Hürde für Klagen erhöht werde. Das "Machtgefälle" werde zu Ungunsten betroffener Bürger verschoben.