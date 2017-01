Deutsche Bundesbank in Frankfurt

Deutsche Bundesbank in Frankfurt Bild © picture-alliance/dpa

Immobiliensuche im großen Stil: Die Deutsche Bundesbank sucht wegen der geplanten Sanierung ihrer Zentrale in Frankfurt ein Ausweichquartier für etwa 2.000 Beschäftigte.

Voraussichtlich Ende 2019 sollen die Beschäftigten vorübergehend aus dem Gebäude im Nordwesten der Stadt ausziehen, wie die Notenbank am Freitag mitteilte. Gesucht werde eine Büroimmobilie mit mindestens 35.000 Quadratmetern Mietfläche.

Sanierung bis 2030

Grund für den Umzug ist die Sanierung des Hauptgebäudes der Bundesbank. Fast 50 Jahre nach seiner Fertigstellung soll es erstmals grundlegend renoviert werden. Vorgesehen sei, "auch die Mitarbeiter zurück in die Zentrale zu holen, die zurzeit an anderen Standorten in Frankfurt arbeiten", erklärte Vorstandsmitglied Johannes Beermann. "Das vermeidet unnütze Wege und stärkt die Effizienz der Bundesbank."

Vor Ende 2019 sei nicht mit dem Beginn der Bauarbeiten zu rechnen, beendet sein soll das Projekt vor 2030.