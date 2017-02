Im festgefahrenen Tarifkonflikt der Busfahrer ist eine Einigung erzielt worden. In einer Schlichtung einigten sich beide Parteien auf eine Lohnerhöhung um 1,50 Euro pro Stunde – allerdings in drei Etappen.

Schlichtungserfolg nach zwei Wochen Streik: Die Gewerkschaft Verdi und der Landesverband hessischer Omnibusunternehmer haben eine Einigung über eine Verbesserung der Löhne und Arbeitsbedingungen der Busfahrer erzielt. Schlichter Volker Sparmann und Rudolf Hausmann stellten das Ergebnis am Freitag nach insgesamt 40-stündigen Verhandlungen in Frankfurt vor.

Mit 50 Cent geht's los

Danach wird der Ecklohn von bisher 12 Euro in der Stunde mit Wirkung vom 1. Februar auf 12,50 Euro angehoben. Anfang kommenden Jahres sollen die Fahrer 13 Euro und von Dezember 2018 an 13,50 Euro erhalten. Teil des Schlichtungsergebnisses sind außerdem der Einstieg in die betriebliche Altersversorgung und eine Verbesserung der Pausenregelungen.

Gestreikt hatten Fahrer von 20 hessischen Omnibusunternehmen. Der Ausstand hatte direkt nach Ende der Schulferien begonnen. Schwerpunkte waren Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda. Insbesondere Eltern von schulpflichtigen Kindern und Pendler waren betroffen. Der Arbeitskampf war auch Thema im Landtag.

Ganz vorbei ist der Tarifstreit damit aber nicht. So müssen die Verdi-Mitglieder dem Schlichtungsergebnis noch zustimmen, wie die Frankfurter Rundschau berichtet. Das wird vermutlich mehrere Tage dauern.