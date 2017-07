Busfahrer bestreiken 20 Linien in Hessen

Die Verkehrsgewerkschaft EVG kämpft für eine deutlich bessere Bezahlung von Busfahrern der HLB Hessenbus. Das bekommen am Morgen Fahrgäste auf mehreren Nahverkehrslinien zu spüren.

Rund 50 Busfahrer sind nach Angaben der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) am Dienstagmorgen um 6 Uhr einem Aufruf zu einem zweistündigen Warnstreik gefolgt. Der Streik trifft nach Angaben der Gewerkschaft rund 20 Linien der HLB Hessenbus in Nord- und Mittelhessen sowie im Rhein-Main-Gebiet.

Im Depot blieben die Busse unter anderem in Hofheim (Main-Taunus) und Usingen (Hochtaunus) oder in Naumburg (Kassel). Auf den von der HLB Hessenbus bedienten Linien fallen deshalb viele Verbindungen aus. Dazu gehören im Taunus die Strecken zwischen Bad Homburg und Hasselbach oder zwischen Königsstein und Neu-Anspach.

Ausfälle auch am Vormittag

Der Warnstreik soll bis 8 Uhr andauern. Die Hessische Landesbahn wies Kunden auf ihrer Homepage darauf hin, dass es aber auch am Vormittag noch zu Ausfällen und Verspätungen kommen könne. Die Linien am Standort Butzbach (Wetterau) seien nicht betroffen, aber alle Linien am Standort Hofheim.

Mit dieser Aktion wollen die Busfahrer den Druck auf den Arbeitgeber in den laufenden Tarifverhandlungen erhöhen. Sie fordern sieben Prozent mehr Lohn, eine höhere Sonntagszulage und Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge.

