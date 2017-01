Die Zeichen bei den Busfahrern in Hessen stehen weiter auf Streik. Auch am Montag bleiben viele Busse in den Depots. Verdi will seine Aktionen solange fortsetzen, bis ein Angebot auf dem Tisch liegt.

Die Fronten zwischen der Gewerkschaft Verdi und den hessischen Busunternehmern bleiben verhärtet. Auch am Montag - den achten Tag in Folge - wird in vielen Orten des Landes der öffentliche Busverkehr ruhen. Am Wochenende hatten mehrere Hundert Busfahrer ihren Streik fortgesetzt und dafür auf ihre Zuschläge verzichtet.

Verdi betonte noch einmal, dass der Arbeitskampf solange weitergehe, bis der Arbeitgeberverband ein Angebot vorlegen werde. "Der Streikwille ist ungebrochen", sagte Verdi-Sprecherin Ute Fritzel am Sonntag. Unter den streikenden Busfahrern herrsche die Stimmung vor: "Wir sind so weit gegangen, jetzt können wir nicht zurück."

Neues Angebot angekündigt

Der Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer (LHO) möchte Verdi mit einem neuen Angebot zurück an den Verhandlungstisch holen. Bereits am Freitag hatte er angekündigt, ein neues Angebot machen zu wollen. Dazu habe man der Gewerkschaft konkrete Termine in dieser Woche im Zeitraum Mittwoch bis Freitag vorgelegt, sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan.

Seit dem vergangenen Montag ist der Busverkehr in Hessen durch den Streik vielerorts lahmgelegt. Schwerpunkte des Ausstands sind unter anderem Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Fulda, Gießen, Marburg und Gelnhausen. Beschäftige von insgesamt 20 privaten Busunternehmen sind zum Arbeitskampf aufgerufen.

1,50 Euro mehr Lohn gefordert

Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Lohns bis auf 13,50 Euro die Stunde, derzeit beträgt der Stundenlohn 12 Euro. Das letzte Angebot der LHO liegt bei einer Erhöhung des Stundenlohns auf 12,65 Euro. Außerdem streitet Verdi für Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge, dem Urlaubsanspruch und der Pausenregelungen.