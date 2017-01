Der Busfahrerstreik geht weiter. In Darmstadt fahren deshalb auch keine Straßenbahnen, was laut Verdi nicht an seinen Aktivisten vorm Depot liegt (li.).

Keine Entwarnung für Pendler und Schüler: Die Busfahrer streiken auch am Dienstag. In Darmstadt sorgt der Straßenbahn-Stillstand für zusätzlichen Zündstoff - und für erhöhte Aufmerksamkeit der Polizei.

"Der Busfahrerstreik geht weiter." Was die Gewerkschaft Verdi am Montagnachmittag schon fast routinemäßig auch für Dienstag ankündigte, raubt Berufspendlern, Schülern und anderen Fahrgästen, aber auch den für den Nahverkehr verantwortlichen Verkehrsbetrieben zunehmend den Nerv. In Darmstadt ist die Stimmung zu Beginn der zweiten Streikwoche besonders gereizt: Hier fährt schon seit Tagen auch keine Straßenbahn mehr.

"Solidaritätsstreik" nannte die Gewerkschaft Verdi das vergangene Woche zum Auftakt der Aktion. Aber das trifft die Sache längst nicht mehr ganz. Der Solidaritätsbereitschaft wird kräftig nachgeholfen. Sonst hätten Tramfahrer auf Geheiß des Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo die Arbeit vermutlich wieder aufgenommen. Doch Busfahrer blockieren an den Ausfahrtsstoren der Depots am Böllenfalltor und in Eberstadt die Gleise.

Hingesetzt und weggetragen

Laut Verdi gibt es aber gar keine Blockade mehr. Dazu sei es nur am Donnerstag kurzfristig gekommen, als sich ein Aktivist auf die Gleise setzte und weggetragen wurde. Dafür, dass am Montag noch immer keine Straßenbahn fuhr, sei HEAG mobilo ganz alleine verantwortlich. Denn das Unternehmen habe die Tore geschlossen. "Es gibt noch immer Blockaden“, konterte eine Sprecherin der Verkehrsgesellschaft diese Darstellung. Die Schließung sei eine reine Reaktion und wegen der anhaltenden Blockaden wirtschaftlich notwendig, heißt es gereizt.

Für die Darstellung des Unternehmens sprechen nicht nur die Streikposten mit Verdi-Fahnen, die auch am Montag noch neben der Ein- und Ausfahrt am Depot beim Böllenfalltor postiert waren und die ein Partyzelt aufgebaut hatten. Im Widerspruch zur Gewerkschaftszentrale sagte ein Aktivist am Eingang auch: "Wenn eine Straßenbahn raus will, halten wir sie auf".

In dem verschärften Konflikt musste immerhin die Polizei nicht mehr vorbeischauen. "Wir haben das selbstverständlich im Blick. Aber es war heute noch keine Streife da", sagte eine Polizeisprecherin zur aktuellen Lage. Am Freitag war das noch anders.

Nach Gesprächen mit "beiden Parteien" seien die Beamten ohne einzugreifen wieder abgerückt, sagte die Polizeisprecherin. Auch sie sprach von Blockade. Die Geschäftsführung von HEAG mobilo, einem unter Beteiligung des Landkreises zum HEAG Konzern der Stadt Darmstadt gehörendes Unternehmen, hält die Gewerkschaftsaktivität vor dem Depot für illegal. Strafanzeige wegen Nötigung habe man aber nicht erstattet.

Totalausfall und Schonung

Gewiss ist: Mit Bussen und Straßenbahnen ging auch am Montag in Darmstadt nichts. Auch anderswo kam es zum Totalausfall: In Marburg zum Beispiel waren alle Buslinien betroffen. In Frankfurt fuhren ebenfalls kaum Busse, aber immerhin die Straßen- und U-Bahnen ganz normal. Es gibt auch hessische Landstriche, die vollsträndig oder weitgehend verschont bleiben. Der Odenwaldkreis und der Kreis Groß-Gerau zählen dazu.

Die geplante Fortsetzung des landesweiten Streiks am Dienstag begründete Verdi weiterhin damit, dass die Arbeitgeber noch immer kein Angebot vorgelegt hätten, über das sich zu verhandeln lohne. Beschäftigte von 20 Unternehmen sind zum Streik aufgerufen. Auf bröckelnde Zustimmung brauchen die Arbeitgeber laut Verdi nicht zu hoffen - im Gegenteil. "Die Streikbereitschaft ist eher noch gewachsen“, sagte Gewerkschaftssprecherin Ute Fritzel.

Geplant ist der Ausstand unter anderem wieder in Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda. In Darmstadt muss erneut mit dem Ausfall der Straßenbahnen gerechnet werden.

Die Gewerkschaft will eine stufenweise Erhöhung des Lohns von 12 auf 13,50 Euro. Der Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer (LHO) hat zuletzt 12,65 Euro geboten. Die Arbeitgeber bekundeten Bereitschaft, ein neues Angebot vorzulegen, falls Verdi an den Verhandlungstisch zurückkehrt.