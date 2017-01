Eine Woche Busfahrerstreik in Hessen - und kein Ende in Sicht: Bis einschließlich Montag will Verdi seine Aktionen auf jeden Fall fortsetzen. Nicht nur genervte Fahrgäste verlieren die Geduld.

"Die Busfahrer fühlen sich brüskiert. Das Gebot der Stunde wäre gewesen, ein konkretes Angebot mit Zahlen auf den Tisch zu legen. Da kein verhandlungsfähiges Angebot vorliegt, wird weitergestreikt", sagte eine Sprecherin der Gewerkschaft Verdi am Freitag.

Der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) hatte zuvor angekündigt, ein neues Angebot machen zu wollen. "Wir sind bereit, in einem Verhandlungstermin einen neuen Vorschlag zu unterbreiten, wie die Arbeitsbedingungen und die Vergütung des Personals verbessert werden könnten", hatte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan am Freitag in Gießen gesagt. Dazu habe der Verband der Gewerkschaft konkrete Terminvorschläge für die kommende Woche im Zeitraum des 18. bis 20. Januar vorgelegt. Das reicht Verdi aber nicht aus, um den Streik zu beenden.

Fünf Tage Streik

Seit Montag ist der Busverkehr in Hessen durch den Streik vielerorts lahmgelegt. Schwerpunkte des Ausstands waren am Freitag unter anderem Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Fulda, Gießen und Marburg. Beschäftige von insgesamt 20 privaten Busunternehmen sind dazu aufgerufen.

Weitere Informationen Hintergrund zum Streik Was Busfahrer verdienen, warum sie streiken: hessenschau.de gibt die wichtigsten Antworten um Bezahlung, Ausbildung und Alltag der Busfahrer in Hessen hier. Ende der weiteren Informationen

Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Lohns bis auf 13.50 Euro die Stunde, derzeit beträgt der Stundenlohn 12 Euro. Das letzte Angebot der LHO liegt bei einer Erhöhung des Stundenlohns auf 12,65 Euro. Außerdem streitet Verdi für Verbesserungen bei der betrieblichen Altersvorsorge, dem Urlaubsanspruch und der Pausenregelungen.

Genervt und verwundert

Nicht nur viele Fahrgäste sind mit ihrer Geduld nun am Ende. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) mahnte die streitenden Tarifpartner mehr für eine Lösung zu tun. "Eine Lösung kann nur am Verhandlungstisch erzielt werden, und jeder Bus, der nicht fährt, ist ein Ausfall zu viel", sagte RMV-Geschäftsführer Kurt Rignat am Freitag. Er erinnerte an seinen Vorschlag, auch einen Schlichter einzubinden.

Die Frankfurter Nahverkehrsgesellschaft traffiQ reagierte ähnlich: "Diese heftige Eskalation ist schon verwunderlich. Vielleicht wäre eine Schlichtung das Beste", hieß es in einer Mitteilung.