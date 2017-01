Viele bei Verdi organisierte Busfahrer haben am Montagmorgen ihre Arbeit niedergelegt. In Frankfurt, Darmstadt und Fulda blieben die Busse in den Depots. Die Busunternehmer kritisieren nicht nur den Streikzeitpunkt.

Der Ausstand habe gegen vier Uhr begonnen, sagte Gewerkschaftssekretär Jochen Koppel. Frankfurt sei "komplett zu", auch in Darmstadt fahre kein Bus. Nach Angaben des Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo blieben am Morgen alle etwa 80 Busse im Depot. In Frankfurt kam der Betrieb auf nahezu allen der 63 Buslinien zum Erliegen, teilte die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq am Morgen mit. U-Bahnen und Straßenbahnen fahren aber.

In Fulda kommt es zu beträchtlichen Einschränkungen im Linienverkehr: "Da fährt nur ein kleiner Teil der Busse entlang der Rhön", sagte Koppel. "57 Prozent der Busse fahren", sagte Mathias Schmidt von der Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit der RhönEnergie Fulda. Allerdings seien die Auswirkungen in den einzelnen Regionen sehr unterschiedlich. Im Stadtgebiet Fulda gehe fast gar nichts, im ländlichen Raum würden einige Linien unregelmäßig verkehren. "Die Lage ist unüberschaubar", sagte Schmidt.

Am ersten Schultag nach den Ferien werden viele Schulkinder und Pendler somit vergebens auf den Bus warten. Hier ein Überblick über die unterschiedlich starken Auswirkungen der Regionen.

Gewerkschaft spricht von hoher Streikbeteiligung

Verdi hat die Mitarbeiter von 20 privaten Busunternehmen zum unbefristeten Streik aufgerufen. Nach Angaben von Koppel beteiligten sich am Morgen "weit mehr als 70 Prozent" der Fahrer an dem Ausstand.

Die örtlichen Verkehrsgesellschaften raten Fahrgästen, sich vor der Abfahrt im Internet und bei Service-Hotlines zu informieren, welche Linien fahren und welche nicht.

Kritik an Streikzeitpunkt

Beim Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer sorgt auch der Streikzeitpunkt für Kritik. Mit dem Ausstand am ersten Tag nach den Ferien trage die Verdi den Tarifkonflikt "auf dem Rücken der Schüler und der übrigen Fahrgäste" aus, sagte Geschäftsführer Volker Tuchan am Montag. Die Forderungen seien zudem überzogen.

Schüler, die wegen nicht fahrender Schulbusse ihre Schule nicht erreichen können, haben nach Angaben des Kultusministeriums allerdings keine Nachteile zu befürchten. "Jeder Schüler, der am Montag wegen des Streiks nicht in die Schule kommen kann, ist entschuldigt", hatte Ministeriumssprecher Bender erklärt.