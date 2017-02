Die hessischen Busfahrer haben ihren Streik möglicherweise nicht nur vorübergehend beendet. Es gibt ein Schlichtungsergebnis.

Was die Fahrer der privaten hessischen Busunternehmen in Zukunft verdienen sollen, wird erst am Freitag bekannt gegeben. Einen Tag vorher haben Gewerkschaft Verdi und die Arbeitgeber aber mitgeteilt: Im Tarifkonflikt liegt ein Ergebnis der Schlichtung vor. Weitere Streiks wird es also vielleicht gar nicht mehr geben.

Nach dem zweiwöchigen Ausstand der Busfahrer in den hessischen Kommunen im Januar hatten die Tarifparteien mit Hilfe zweier Vermittler an einem geheimen Ort verhandelt. Details zum Ergebnis waren nicht zu erhalten.

Während des Schlichtungsverfahrens sind die Busse wieder gefahren, da in dieser Zeit die Friedenspflicht gilt. Die Gespräche dauerten knapp zwei Wochen.

Der Streik wird vorerst nicht fortgesetzt

Ganz vorbei ist der Tarifstreit damit aber nicht. So müssen die Verdi-Mitglieder dem Schlichtungsergebnis noch zustimmen, wie die Frankfurter Rundschau berichtet. Das wird vermutlich mehrere Tage dauern.

Der Streik hatte direkt nach Ende der Schulferien begonnen. Schwerpunkte waren Frankfurt, Darmstadt, Hanau, Offenbach, Marburg, Gießen und Fulda. Insbesondere Eltern von schulpflichtigen Kindern und Pendler waren betroffen. Der Arbeitskampf war auch Thema im Landtag.

Verdi will 13.50 Euro statt bisher 12 Euro

Bei den Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und dem Landesverband der Hessischen Omnibusunternehmer geht es um die Vergütung und die Arbeitsbedingungen der Fahrer. Die Arbeitgeber hatten zuletzt eine Erhöhung des Stundenlohns auf 13 Euro bis zum 1. Januar 2019 angeboten.

Die Gewerkschaft hat unter anderem eine Anhebung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro gefordert, zudem mehr Urlaub und eine bessere Pausenregelung.

Verdi hatte auf Arbeitnehmerseite als Schlichter den ehemaligen SPD-Landtagsabgeordneten Rudolf Hausmann aus Baden-Württemberg berufen. Für die Arbeitgeber saß der frühere RMV-Geschäftsführer Volker Sparmann am Tisch.