Am dritten Tag des Busfahrer-Streiks hat Verdi am Mittwoch den Ausstand noch ausgeweitet. Nahverkehrsunternehmen rechnen kurzfristig nicht mit einem Ende der Aktionen - trotz eines neuen Gesprächsangebots.

In Darmstadt standen am Mittwoch neben den Bussen auch die Straßenbahnen still. "Die Menschen weichen auf Autos, Fahrräder und die die wenigen verbleibenden Alternativen der Regionalbuslinien und -Bahnen aus", wie eine Sprecherin de Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo berichtete. "Wir müssen davon ausgehen, dass es in den nächsten Tagen so weiter geht."

Auch in Frankfurt stellt sich die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq darauf ein, dass der Streik nicht schnell beendet wird. "Ich vermute, dass der Streik bis zum Wochenende weiter gehen wird", sagte ein Traffiq-Sprecher am Mittwoch. Letzten Endes könne man jedoch nur auf die kurzfristigen Mitteilungen von Verdi reagieren.

Neues Gesprächsangebot an Verdi

Unterdessen hat der Landesverband Hessischer Omnibusunternehmer (LHO) sein Gesprächsangebot an die Gewerkschaft Verdi am Mittwochmorgen nach eigenen Angaben erneuert. "Wir haben Verdi dazu aufgerufen, sich nach mehr als zwei Monaten Verhandlunsgstillstand außerhalb von Arbeitskampfaktionern mit uns an einen Tisch zu setzen und nach Lösungen zu suchen", sagte LHO-Geschäftsführer Volker Tuchan zu hessenschau.de.

In Gießen versammelten sich am Vormittag Beschäftigte der Standorte Gießen, Marburg und Gelnhausen zu einer Demonstration. Zwischen 170 und 200 Teilnehmer kamen nach Angaben von Streikleiter Jochen Koppel zu der Kundgebung, bei der die Streikenden vor der Geschäftsstelle der LHO ihre Forderungen bekräftigten. Von einem Gesprächsangebot des LHO sei Verdi "nichts bekannt", sagte Koppel auf Nachfrage von hessenschau.de: "Wir werden erst einmal weiter streiken." Es ist der dritte Streiktag der Beschäftigten von 20 privaten Busgesellschaften in Folge.

Solidaritätsstreiks in Darmstadt, Gießen und Haneu

Mancherorts streiken seit Mittwoch auch Beschäftigte mit, die nicht von dem Tarifkonflikt betroffen sind. Besonders hart trifft es Darmstadt: Hier streiken nach Mitteilung des Nahverkehrsunternehmens HEAG mobilo die Straßenbahnfahrer aus Solidarität . Damit steht in Darmstadt ein Großteil des öffentlichen Personennahverkehrs still. Auch die HEAG-Buslinien in Darmstadt, in den Landkreisen Darmstadt-Dieburg, Groß-Gerau und Bergstraße verkehren auf unbestimmte Zeit nicht. Das Unternehmen informiert auf www.heagmobilo.de über alternative Verkehrsangebote.

Weitere Informationen Darum geht es beim Streik Verdi verhandelt mit dem privaten Busverkehrsverband über einen neuen Entgelt- und Manteltarifvertrag. Nach sieben Runden haben die Arbeitnehmervertreter die Verhandlungen für gescheitert erklärt und zum Streik aufgerufen. Verdi fordert eine stufenweise Erhöhung des Stundenlohns von derzeit 12 auf 13,50 Euro. Bei den Pausen soll es weniger Abzüge geben, Verdi fordert auch einen zusätzlichen Urlaubstag. Der Unternehmerverband LHO spricht von "Wunschdenken" und beziffert die Mehrkosten auf 25 Prozent. Ende der weiteren Informationen

Solidaritätsstreiks gibt es nach Angaben von Verdi-Bereichsleiter Ronald Laubrock auch in Hanau und Gießen. Nicht alle Busfahrer im Land waren in dem von Verdi seit Montag ausgerufenen Streik eingebunden: Einige werden nach einem anderen Tarifvertrag bezahlt, andere Busbetriebe standen nicht auf der Liste der 20 bestreikten Unternehmen. Über Details können sich Fahrgäste unter www.rmv.de informieren.

Betroffen sind auch Marburg und Fulda. In Fulda war der Stadtbusverkehr komplett lahmgelegt. Im Landkreis dagegen fuhren wieder mehr Busse, am Mittwoch waren es 78 Prozent - im Vergleich zu 57 Prozent an den beiden Vortagen, wie der Busbetreiber RhönEnergie Fulda berichtete. Im Landkreis Hersfeld-Rotenburg fuhren 68 Prozent der RhönEnergie-Busse, im Main-Kinzig-Kreis 61 Prozent.

In Frankfurt fahren Straßenbahnen, U-Bahnen, S-Bahnen und Regionalzüge auch am Mittwoch planmäßig. Von den Buslinien würden allerdings wieder nur einige wenige verkehren, teilte die Nahverkehrsgesellschaft Traffiq am Mittwoch mit. 56 der 63 Buslinien fahren nicht.