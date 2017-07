Die gute Nachricht: Am Kassel Airport heben seit Anfang Juli Ferienflieger ab. Die schlechte Nachricht: Es kann passieren, dass man am Zielort erst mal ohne seinen Koffer auskommen muss. Dafür sorgen Probleme beim Gewicht.

Für rund 100 Passagiere, die am Freitag von Calden aus nach Fuerteventura fliegen wollten, begann der Urlaub ohne Koffer. Zwar war das Gepäck in die Maschine eingeladen worden, doch rund 100 Koffer wurden wenig später wieder ausgeräumt und blieben in Kassel. Zuerst hatte die HNA über diesen Fall berichtet. Was war passiert?

Weil der von der Fluglinie Sundair für Kassel vorgesehene Airbus A320 wegen Formalitäten in Abu Dhabi festhängt, ist der Reiseveranstalter Schauinsland momentan noch mit gecharterten Maschinen im Start. Eine solche war am Freitagmorgen auch von Berlin-Tegel aus am Kassel Airport zwischengelandet, um dort die Fuerteventura-Reisenden aufzunehmen.

Voller Tank, viel Gepäck und Gegenwind

"Da kamen dann einige Dinge unglücklich zusammen", erklärte Sundair-Geschäftsführer Marcos Rossello hessenschau.de. Nach dem Volltanken und der Beladung habe der Kapitän seine Berechnungen durchgeführt. Unter Berücksichtigung der Wetterlage, die für die Strecke auf die Kanaren heftigen Gegenwind voraussagte, kam der Kapitän zu der Entscheidung, Gewicht zu reduzieren.

"Alternativ wäre noch eine Zwischenlandung zum Nachtanken möglich gewesen", erläuterte Rossello. Doch das hätte dazu geführt, dass die Crew wegen Überschreitung der Arbeitszeiten womöglich nicht mehr hätte starten dürfen. Für die Passagiere wären die Unannehmlichkeiten dadurch weitaus größer geworden, als den ersten Urlaubstag ohne Koffer verbringen zu müssen.

Koffer fliegen von Frankfurt nach Fuerteventura

Damit die Urlauber ihr Gepäck so schnell wie möglich bekommen konnten, wurden die 100 Koffer noch am Freitag nach Frankfurt gebracht und am Samstag nach Fuerteventura geflogen. Alle Passagiere hätten noch im Laufe des Tages ihren Koffer auf das Zimmer geliefert bekommen. Da die Gepäckstücke aber auf viele Hotels auf der Insel verteilt werden mussten, hatten einige Gäste ihre Sachen erst am Abend, räumte Rossello ein.

"Das ist bedauerlich, kann aber immer mal passieren. Sicherheit geht in der Fliegerei einfach vor und zuviel Gewicht ist nun einmal ein Risiko", betonte der Sundair-Chef. Davon unabhängig ist Rossello zuversichtlich, dass sein eigener Airbus nun doch schon vor Ende des Monats in Kassel eintrifft. "In spätestens fünf bis zehn Tagen sollte er da sein."