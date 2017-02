Cayla nimmt Bilder und Geräusche auf und lädt die Daten ins Internet - und sie ist eine Puppe. Die Bundesnetzagentur fand das gefährlich und hat sie aus dem Verkehr gezogen. Das sorgt für Entsetzen beim deutschen Vertreiber der Puppe in Nauheim.

Cayla ist sieben Jahre alt. Sie ist das mittlere von drei Kindern in einer Familie mit klassischer Rollenverteilung - Mama Hausfrau und tolle Köchin, Papa Maschinenbauer und oft verreist. Cayla hat viele Haustiere, ihre Lieblingsfarbe ist pink und sie mag Erdbeereis. Aber Cayla hat auch ein Problem: Sie ist verboten.

Denn Cayla ist eine Puppe. Und zwar nicht irgendeine, sondern eine Puppe, die sprechen kann. Sie weiß "Millionen Dinge", und sie lernt immer mehr, denn sie ist mit dem Internet verbunden. Außerdem hat Cayla ein Mikrofon, eine Kamera und Sensoren. Eigentlich ist Cayla ein "Spionagegerät", findet die Bundesnetzagentur daher, und hat die Puppe vom Markt genommen. Eltern sind aufgerufen, "eigenverantwortlich die Puppe unschädlich zu machen".

Weit mehr als eine Million Exemplare verkauft

In Nauheim (Groß-Gerau) sieht man das anders. Hier sitzt die Firma Vivid, die Cayla in Deutschland vertreibt. Man nehme die Sicherheit "extrem ernst", doch Cayla verstoße "in keiner Weise" gegen das Telekommunikationsgesetz, heißt es in einer Mitteilung. Anja Schuh, Managing Director von Vivid, erklärte hessenschau.de, Cayla sei "keine unerlaubte Sendeanlage und schon gar kein 'Spionagegerät'". Für Kunden gebe es daher keinen Anlass, "Cayla zu zerstören oder die Puppe wegzugeben".

Weitere Informationen Das Telekommunikationsgesetz § 90 des Telekommunikationsgesetzes verbietet Sendeanlagen, "die ihrer Form nach einen anderen Gegenstand vortäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs verkleidet sind" und die daher "das nicht öffentlich gesprochene Wort eines anderen von diesem unbemerkt abzuhören" oder Bildaufnahmen anfertigen. Und damit sind für die Bundesnetzagentur eben nicht nur James-Bond-Kugelschreiber mit Kameras oder Stasi-Lichtschalter mit Mikrofon gemeint - sondern eben auch Puppen. Ende der weiteren Informationen

Denn Cayla ist wirtschaftlich enorm erfolgreich - in ihrem ersten Jahr 2014 landete die in den USA entwickelte Puppe laut Hersteller schon direkt auf Platz drei im Segment, nach einem Jahr waren laut dpa schon eine Million Exemplare verkauft. Vivid will sich "gegen die unzutreffenden Behauptungen der Bundesnetzagentur auch rechtlich zu Wehr" setzen, erklärte Schuh.

Ihr Argument: Ein von dem Gesetz betroffenes Gerät müsse in besonderer Weise bestimmt sein, "das nicht-öffentlich gesprochene Wort unbemerkt abzuhören" - dies müsse sogar "der einzige Zweck" des Gerätes sein. "Dass dies für Cayla nicht zutrifft, ist eindeutig."

Einer gerichtlichen Prüfung sieht die Bundesnetzagentur "gelassen entgegen", erklärte Sprecher Olaf Peter Eul auf Anfrage. Für das Verbot gebe es schließlich mehrere Gründe: "Die Puppe fertigt auf versteckte Weise Aufnahmen an und schickt diese direkt unwiderruflich ins Netz. Da gilt es, Kinder, Eltern und andere Dritte zu schützen. Durch die Verbindung zwischen verdeckter Kamera und Puppe werden Menschen getäuscht." Außerdem bestehe "eine abstrakte Gefahr der Persönlichkeitsverletzung. Und dann ist das gerade in einem so sensiblen Raum wie ein Kinderzimmer problematisch."

Schon zuvor in der Kritik

Schon im Dezember hatte es Kritik an Cayla gegeben: Europäische Verbraucherschützer hatten gewarnt, durch Datenlecks könnten auch Dritte sich durch die Puppe mit Kindern unterhalten.

Eine Besonderheit an Cayla ist übrigens: Sie findet es nicht schlimm, wenn sie beim Spielen verliert. Dann sagt sie: "Das war ein guter Zug." Es darf getrost bezweifelt werden, dass der Verlierer im Streit Vivid gegen Bundesnetzagentur das auch sagt, wenn der Fall vor Gericht geht.