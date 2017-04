Angestellter im Schutzanzug arbeitet in der Abfüllstraße der Produktion im Werk der Biotest AG in Dreieich.

Angestellter im Schutzanzug arbeitet in der Abfüllstraße der Produktion im Werk der Biotest AG in Dreieich. Bild © picture-alliance/dpa (Archiv)

Der Pharmakonzern Biotest hat sich mit einem chinesischen Investor auf eine Übernahme geeinigt. Der neue Eigentümer sicherte zu, die Zentrale des Unternehmens in Dreieich zu erhalten und Tarifverträge zu achten.

Der wichtigste Arbeitgeber in Dreieich (Offenbach) mit 1.000 Beschäftigten vor Ort ist auf dem Weg in chinesischen Besitz: Das Pharmaunternehmen Biotest bestätigte die Einigung auf eine Übernahme durch den Investor Creat.

Die Eigentümerfamilie Schleussner habe sich vertraglich verpflichtet, ihren in der OGEL GmbH gebündelten Anteil von knapp 51 Prozent an Creat zu übertragen, teilte Biotest am Freitag mit . Auch Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen die 1,2 Milliarden Euro schwere Transaktion. Damit die Übernahme fix wird, muss die Annahmequote bei 75 Prozent liegen.

Mehr Stellen versprochen

Biotest und der chinesische Investor Creat zurrten auch die Grundzüge der Übernahme fest. So hat Creat zugestimmt, den Unternehmenssitz in Dreieich zu belassen, den Firmennamen sowie Marken- und Produktnamen beizubehalten und außerdem die Mitarbeiteranzahl entsprechend der aktuellen Planungen des Managements zu erhöhen.

Creat versicherte, für fünf Jahre an Betriebsvereinbarungen, Tarifverträgen und der betrieblichen Mitbestimmung festzuhalten. Creat-Vorstandschef Xu Wu sprach von Investitionen in neue Produkte und Forschung sowie der Schaffung neuer Arbeitsplätze. Man halte am 270 Millionen Euro teuren Investitionsprogramm "Biotest Next Level" fest, mit dem die Produktionskapazitäten bis 2022 mehr als verdoppelt werden sollen.

Verluste aus US-Geschäft

Biotest beschäftigt mehr als 2.500 Mitarbeiter, den Großteil davon in Deutschland und den USA. 2016 schrieb das Unternehmen einen Nettoverlust von 45,7 Millionen Euro. Grund war das US-Therapiegeschäft, von dem sich Biotest mit hohem Verlust trennte. Der Gewinn der anderen Bereiche verbesserte sich dagegen um mehr als ein Viertel auf 34,5 Millionen.

Von der Übernahmeofferte der chinesischen Investoren war vor einer Woche auch die Stadt Dreieich überrascht worden. "Wir wurden kalt erwischt, wussten von nichts", sagte damals Bürgermeister Dieter Zimmer (SPD). Er begrüßte aber, dass Creat bereits im Angebot Zusagen zum Erhalt des Standortes über mehrere Jahre gemacht habe.