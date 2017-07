Tausende Jobs fallen bei der Commerzbank weg, 3.000 alleine in Hessen. Mit dem Betriebsrat hat sich die Bank auf einen Sozialplan geeinigt - ein Angebot mit "Pferdefuß", wie ein Arbeitsrechtler sagt.

Nach nur fünf Monaten im Amt hatte Commerzbank-Chef Martin Zielke im vergangenen September die neue Sparrunde der Bank einläutet. Nun haben sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer auf einen Sozialplan in dem Bankhaus geeinigt. In der kommenden Woche soll er unterzeichnet werden.

Demnach können betroffene Arbeitnehmer mit einer Abfindung von mindestens 20.000 Euro rechnen. Das sei vor allem für Mitarbeiter attraktiv, die erst eingestellt wurden, sagt der Frankfurter Arbeitsrechtler Peter Wedde: "Die nehmen das Geld mit und suchen sich einen neuen Job."

Anfahrtszeiten könnten sich verlängern

Für langjährige Beschäftige würden die Abfindungen im Verhältnis allerdings weniger üppig ausfallen. Da werden Weddes Meinung nach falsche Anreize gesetzt. Betriebsbedingte Kündigungen schließt die Commerzbank nicht aus, plant sie aber bis Anfang 2019 erst einmal nicht.

Auch Vorruhestandsregelungen bietet die Commerzbank demnächst an. Daneben hat sie bereits rund 3.000 Mitarbeitern Altersteilzeitmodelle vorgeschlagen und mit einer Prämie von je 30.000 Euro versüßt. Zugeschlagen haben bisher aber nur knapp 500.



Das Angebot habe einen Pferdefuß, sagt Arbeitsrechtler Wedde: "Es kann den Mitarbeitern passieren, dass ihnen dabei ein neuer Arbeitsplatz zugewiesen wird, mit einer täglichen Fahrtzeit von über zwei Stunden hin und zurück." Denkbar wäre beispielsweise, dass Arbeitnehmer von Frankfurt nach Köln pendeln müssten, sagt Wedde. Insgesamt hält er das Maßnahmenpaket für "wenig attraktiv".

8.500 Stellen fallen weg

Wie hessenschau.de aus Aufsichtsratskreisen erfahren hat, sollen im Konzern bis 2020 rund 8.500 Vollzeitstellen wegfallen. Das trifft in der Regel mehr Mitarbeiter, da sich viele eine Stelle teilen. Speziell in Hessen sollen rund 3.000 Stellen betroffen sein.



Gekürzt wird vor allem in der Frankfurter Zentrale, aber auch in den hessischen Filialen. Den Stellenabbau hält Commerzbank-Chef Zielke für unumgänglich. Der Bank bleibe keine andere Wahl. "Wir müssen etwas tun, um sie wieder profitabler zu machen", sagt er. In den Quartalen zuvor waren die Gewinne eingebrochen.

Grundsätzlich hält der Bankenexperte Hans-Peter Burghof von der Universität Hohenheim den Sparkurs in diesem Ausmaß für gerechtfertigt: "Denn der Kunde hat sein Verhalten auch geändert, er kommuniziert mehr online, das persönliche Gespräch mit einem Bankberater wird weniger geschätzt." Das zwinge viele Banken und Sparkassen dazu, derzeit den Rotstift anzusetzen.

Geldverdienen ist das wahre Problem

Anders als die Konkurrenz spart die Commerzbank an ihren rund 1.000 Filialen bundesweit nicht. Sie will im Gegenteil weitere eröffnen und auf diese Weise Millionen neuer Kunden dazugewinnen.



Die umwirbt sie mit "aggressiven Sonder-Angeboten", so formuliert es Burghof. "Wie die Commerzbank mit diesen Kunden Geld verdienen will, leuchtet noch nicht ein", sagt der Bankenexperte.

Auf alle Fälle wird der Personalabbau erst einmal viel Geld kosten. Deswegen rechnet das Geldhaus für das zweite Quartal mit roten Zahlen. Der Staat ist immer noch zu rund 15 Prozent an der Commerzbank beteiligt.

Sendung: hr-iNFO, 5. Juli 2017, 12.25 Uhr