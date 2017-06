Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage hat die Commerzbank große Probleme beim Online-Banking und bei der Kartenzahlung. Die Ursachen sind nach Angaben des Frankfurter Kreditinstituts aber andere.

Ob in der Tankstelle, an der Supermarktkasse oder am Bankautomaten: Zahlreiche Kunden der Commerzbank schauen auch am Dienstag wieder in die Röhre. Es liege eine Störung bei Onlinebanking und Kartenzahlung vor, teilte die Bank mit Sitz in Frankfurt auf Twitter mit. Es werde mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet. Bis mindestens 12 Uhr sei jedoch noch mit Ausfällen zu rechnen.

Commerzbank @commerzbank Aktuell liegt eine Störung bei Online-Banking & Kartenzahlungen vor. Wir arbeiten mit Hochdruck an Behebung & halten hier auf dem Laufenden.

Das Verständnis bei den betroffenen Kunden hielt sich in Grenzen, konnten doch viele schon am vergangenen Samstag nicht auf ihr Geld zugreifen. Eine Userin twitterte etwa: "Nicht euer Ernst, @commerzbank? Sa lasst ihr mich mit Wochenendeinkauf an der Kasse stehn, heute wieder "Systemfehler"? Zahlt ihr mein Mittagessen?"

Marie-Sophie Adeoso @madeoso Nicht euer Ernst, @commerzbank ?Sa lasst ihr mich mit Wocheneinkauf an der Kasse stehn,heute wieder"Systemfehler"?Zahlt ihr mein Mittagessen?

Der Grund war laut Commerzbank jedoch ein anderer als noch am Wochenende. Während es sich beim Samstag um reguläre Wartungsarbeiten gehandelt habe, sei am Dienstag nun ein unerwartetes Problem aufgetreten. Näheres sagte ein Sprecher nicht. Immerhin: Mit den Kreditkarten des Instituts gebe es keine Schwierigkeiten.

Wie viele Kunden betroffen sind, ist unklar. Nach eigenen Angaben betreibt die Commerzbank mit ungefähr 1.000 Filialen eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 17,5 Millionen Privat- und Unternehmerkunden.