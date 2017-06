Condor konzentriert Langstrecke in Frankfurt

Die Fluggesellschaft Condor will ihr Langstreckengeschäft künftig in Frankfurt bündeln. Dazu werden Maschinen von München an den Main verlegt. Hier sei die Nachfrage größer.

Im Sommerflugplan 2018 wird es keine Interkontinentalflüge der Condor ab München geben. Eine Unternehmenssprecherin bestätigte am Dienstag, dass die Airline ihr Langstreckengeschäft ab dem nächsten Jahr in Frankfurt bündeln will.

Zwei Maschinen werden nach Frankfurt verlegt

Dazu werden nach Auskunft des Unternehmens zwei Maschinen von München zur Heimatbasis Frankfurt verlegt. Als Gründe nennt Condor eine bessere Nachfrage in Frankfurt sowie Einsparpotenziale durch die Konzentration auf ein Drehkreuz.

Derzeit fliegt Condor noch zwölf Mal wöchentlich von München nach Nordamerika und in die Karibik. Im Winterflugplan 2018/2019 will die Airline noch einzelne Interkontinentalflüge anbieten. Die Planung dazu sei noch nicht abgeschlossen. Die Kurz- und Mittelstreckenflüge von und nach München will Condor beibehalten.

Keine Sonderrabatte für Condor

Condor hatte im vergangenen Jahr einen leichten Verlust eingeflogen und steht unter Kostendruck. Spekulationen, dass der nicht gerade günstige größte deutsche Airport der Fluggesellschaft aber noch einmal Sonderkonditionen einräumt, wies ein Sprecher des Betreibers Fraport gegenüber hessenschau.de zurück.

Condor könne vom neuen Incentive-Programm profitieren, stellte der Sprecher klar. Weitere Rabatte gebe es nicht. Mit dem Programm wollte Fraport vor allem neue Fluglinien nach Frankfurt locken und damit die Lufthansa verprellt. In seinen Genuss kommen aber auch Airlines, die neue Ziele anfliegen.

Erst Mitte des Monats hatte die Lufthansa angekündigt, fünf Großraumjets vom Typ A380 von Frankfurt nach München zu verlegen. Die Kranich-Airline hatte das mit den hohen Kosten in Frankfurt begründet. "Frankfurt ist für uns mit Abstand das teuerste Drehkreuz", hatte Vorstandsmitglied Harry Hohmeister einer Touristikzeitschrift gesagt.